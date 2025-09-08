Roberto Javtoko pasisakymas sukėlė šoką: įsiplieskusią ugnį teko gesinti atsiprašymu

Šiuos komentarus apie K. Nacickaitės vyrą – Nyderlandų 3x3 rinktinės atstovą ir olimpinį čempioną Dimeo van der Horstą – daugelis įvardijo kaip rasistinius.
Laidos metu, kai pašnekovai kalbėjosi neoficialiai, R. Javtokas užsiminė apie K. Nacickaitę.
„Turime panelę, kur yra garsi, kuri dabar su leliuku, kuri Europos čempionate. Nacickaitė, žinai. Ji žaidžia, su mažu leliumi važinėja į stovyklas visur“, – sakė R. Javtokas.
Laidos vedėjui Rolandui Mackevičiui pasiteiravus, kas prižiūri K. Nacickaitės kūdikį, krepšininkas sakė: „Buvusi kaip ir su moterimi. Dabar bičas yra juodas. Ji su juo apsiženijo. Ji šiaulietė, buvusi 3 prieš 3 čempionė, charizmatiška, jai 33, 34 ar 35?“
Pasirodžius interviu, kilo aštri žmonių reakcija, tuomet R. Javtokas savo „Facebook“ paskyroje paviešino atsiprašymą.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausime“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą. Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė buvęs krepšininkas.
Po šiuo įrašu jis išjungė komentarų funkciją.
