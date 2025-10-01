Startas sėkmingas: Panevėžyje palaužtas Turkijos klubas

Įpusėjus pirmajam kėliniui rezultatas buvo lygus (10:10), tačiau tuomet geresnę atkarpą sužaidę šeimininkai po Danieliaus Lavrinovičiaus dvitaškio įgijo aštuonių taškų pranašumą (20:12).
Visgi svečiai atsakė savo spurtu 14:2 ir jau antrojo kėlinio pranašumą perėmė (22:26), o ketvirtį Jonah Mathewsui užbaigus tritaškiu į pertrauką nusinešė plius aštuonis (35:43).
Trečiąjį kėlinį N. Čanako auklėtiniai pradėjo 7:2 (42:45), tuomet šešis taškus be atsako pelnė tris dvitaškius pataikęs Augustine’as Rubitas ir panevėžiečiai vėl buvo priekyje (48:45).
Prasidėjus lemiamam ketvirčiui svečiai turėjo nedidelį atotrūkį (55:57). Toliau tęsėsi permaininga kova, pirmaujanti komanda nuolat keitėsi, bet prasidėjus paskutinėms keturioms minutėms Pauliaus Danusevičiaus tritaškis grąžino šeimininkams septynių taškų persvarą (75:68). Likus pusantros minutės Turkijos ekipa vėl priartėjo po Yigito Arslano taiklaus tolimo metimo (81:77), bet netrukus dvitaškiu atsakė Lazaras Mutičius (83:7), panevėžiečiai apsigynė, o pergalę įtvirtino du taiklūs Jamelo Morriso baudų metimai (85:77).
