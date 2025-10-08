Šiurpią traumą patyręs „Ryto“ legionierius iš aikštės išneštas su neštuvais

Komandos aistruoliai legionierių išlydėjo ovacijomis bei skanduotėmis.
Vilniečiai po atkaklios kovos 93:85 įveikė Lenkijos čempionę Varšuvos „Legia“ komandą.
Sostinės komandos naujokas Jerrickas Hardingas trečiojo kėlinio viduryje skaudžiai krito ant sprando. Gynėjas buvo užkeltas ant neštuvų ir išneštas iš aikštelės.
Tuo metu rezultatas buvo lygus 61:61.
Po rungtynių „Rytas“ savo feisbuko paskyroje parašė: „Visos mūsų mintys su tavimi, Jerrickai – ši pergalė skirta tau“. Klubas pažadėjo pateikti daugiau informacijos apie amerikiečio sveikatą.
Jau gerokai po vidurnakčio Vilniaus klubas feisbuke informavo, kad blogiausio, kas galėjo nutikti, išvengta.
„Pagal pirminius tyrimus blogiausio scenarijaus išvengta. Jerrickas lieka gydymo įstaigoje, jo būklę toliau stebi medikai“, – pranešė „Rytas“.
J. Hardingas per šias rungtynes spėjo pelnyti 20 taškų ir buvo rezultatyviausias nugalėtojų ekipos žaidėjas.
