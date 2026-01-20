Vilniaus „Rytas“ pergalingai atidarė FIBA Čempionų lygos „Top-16“ etapą

Rungtynes taikliu metimu atidarė Jacobas Wiley, o netrukus komandos kapitonas Artūras Gudaitis varžovus „apdovanojo“ galingu bloku. Visgi startinis jaudulys ir šeimininkų klaidos leido svečiams perimti iniciatyvą – sužaidus kelias minutes „Rytas“ atsidūrė besivejančių vaidmenyje (2:10). Reaguodamas į situaciją, G. Žibėnas sušaukė pasitarimą, po kurio vilniečių puolimą išjudino Jordanas Caroline’as ir Ignas Sargiūnas (6:12).
Pirmąjį ketvirtį šeimininkai užbaigė galingai: Jordano Walkerio tritaškis ir Kay Bruhnke taškai su pražanga ištirpdė deficitą iki minimumo, o tas pats J. Walkeris galiausiai išlygino rezultatą (14:14). Po Gyčio Masiulio ir J. Caroline’o baudų metimų „Rytas“ trumpam išsiveržė į priekį, tačiau po permainingos ketvirčio pabaigos minimalią persvarą išsaugojo svečiai (20:22).
Antrajame ketvirtyje vilniečiai įjungė aukštesnę pavarą. Simonas Lukošius ir A. Gudaitis grąžino persvarą šeimininkams, o taiklūs S. Lukošiaus bei K. Bruhnke tolimi metimai leido lengviau kvėpuoti (31:26). Jerrickas Hardingas pridėjo reidą su pražanga, o po J. Wiley ir I. Sargiūno sėkmingų atakų „Ryto“ pranašumas pirmą kartą tapo dviženklis (42:30). Puikią atkarpą vainikavo J. Caroline’o tritaškis, o į ilgąją pertrauką Vilniaus ekipa išėjo užtikrintai pirmaudama – 45:33.
Po pertraukos vaizdas aikštėje nesikeitė – vilniečiai toliau kontroliavo rungtynių ritmą. Nors „Hapoel“ krepšininkai bandė gelbėtis tolimais metimais, Speedy Smithas, S. Lukošius ir J. Hardingas atsakė tuo pačiu, didindami atotrūkį (59:43). Trečiojo kėlinio pabaigoje tritaškį smeigė G. Masiulis, o A. Gudaitis baudų metimais įtvirtino triuškinamą persvarą prieš lemiamą atkarpą (78:58).
Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu. Nors emocijų netrūko – svečiai buvo nubausti technine pražanga, kurią baudų metimais realizavo J. Hardingas, – „Rytas“ pergalės iš rankų nepaleido. Finalinis rungtynių švilpukas užfiksavo pelnytą vilniečių pergalę rezultatu 106:81.
Šiame susitikime Vilniaus komandai padėti negalėjo Martynas Paliukėnas ir Danielius Kasparas.
Kitas FIBA Čempionų lygos rungtynes „Rytas“ žais sausio 27 d. Vilniuje. Sostinės krepšininkų laukia akistata su turnyro vicečempione – Stambulo „Galatasaray“ ekipa, kuri praėjusį sezoną užkirto vilniečiams kelią į „Top-8“ etapą.
Naujausi komentarai