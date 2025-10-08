Prakeiksmas nutrauktas: Vilniaus „Rytas“ sezoną Europoje pažymėjo pergale

Rungtynės „Twinsbet“ arenoje prasidėjo atkakliai. Varšuvos klubas, vedamas buvusio vilniečių žaidėjo Jayvono Graveso, ilgą laiką išlaikė intrigą, tačiau pirmojo ketvirčio pabaigoje aikštelės šeimininkai surengė spurtą ir įgijo pranašumą, kurį vėliau sėkmingai išlaikė. Antrame kėlinyje svečiai trumpam buvo išlyginę rezultatą, tačiau sostinės kariauna prieš pertrauką išsaugojo dviejų taškų persvarą – 50:48.
Trečiojo ketvirčio viduryje vilniečiams teko išgyventi itin skaudžią akimirką – vienas komandos lyderių Jerrickas Hardingas, bandydamas dėti kamuolį iš viršaus, po kontakto su oponentu prarado pusiausvyrą ir skaudžiai krito ant parketo. Iki tos akimirkos Hardingas buvo pelnęs 20 taškų ir buvo rezultatyviausias „Ryto“ ekipos krepšininkas.
Komandos draugo nelaimė mobilizavo komandą – vilniečiai parodė tvirtą charakterį. Ketvirtajame kėlinyje iniciatyvos ėmėsi Artūras Gudaitis ir debiutavęs Jordanas Walkeris, kurių sėkmingas žaidimas padėjo užtvirtinti pergalę. Gudaitis pelnė svarbius taškus lemiamu metu, o Walkeris prisidėjo 17 taškų ir energija gynyboje.
Varšuvos komandoje labiausiai ryškėjo sostinės lankus gerai pažįstantis J. Gravesas, surinkęs 23 taškus ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus, tačiau jo pastangų nepakako, kad svečiai galėtų švęsti pergalę.
(be temos)