„Rytą“ papildys Australijoje rungtyniavęs gynėjas Parkeris Jacksonas-Cartwrightas

1,80 m. ūgio įžaidėjas į Lietuvą atvyks iš Australijos nacionalinės krepšinio lygos (NBL), kur atstovavo Naujosios Zelandijos „Breakers“ komandai. Nuo 2020 m. šis krepšininkas yra rungtyniavęs tokiuose klubuose, kaip: Sen Kanteno „BB“ (2020-2021), Bonos „Telekom Basket“ (2021-2022), Vilerbano „ASVEL“ (2022-2023), Stambulo „Bešiktaš“.

Nemažai europinio krepšinio patirties turintis krepšininkas Nacionalinėje Australijos krepšinio lygoje (NBL) šį sezoną per 26 sužaistas rungtynes vidutiniškai rinko po 18,9 taško, atkovodavo po 3,7 kamuolio, atlikdavo 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir perimdavo 1,6 kamuolio. 2023-2024 m. sezoną amerikietis vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 31 minutę. Per šį laiką legionierius pelnydavo po 20,6 taško, sugriebdavo 2,8 kamuolio ir atlikdavo 5,8 rezultatyvaus perdavimo. Dėl savo įspūdingo pasirodymo 29-erių įžaidėjas buvo įtrauktas į Australijos nacionalinės lygos Pirmąją komandą (angl. All-NBL First team). Jacksonas-Cartwrightas 2024-2025 m. sezono Australijoje nebaigė dėl patirtos traumos, tačiau su „Ryto“ marškinėliais aikštelėje turėtų pasirodyti jau kovo pradžioje.

„Sezonui įpusėjus matome, ko mums trūksta, todėl nusprendėme pasipildyti šiek tiek kitokios charakteristikos gynėju. Parkeris yra itin staigus ir aštrus įžaidėjas, gebantis ant savęs pritraukti daug gynybos ir sukurti papildomų progų savo komandos draugams, – apie „Ryto“ papildymą kalbėjo komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Be visa to, naujokas mums suteiks ir įvairumo žaidžiant izoliacinėse situacijose, tikime, kad tapsime pavojingesne komanda ties perimetru. Tiesa, šiuo metu žaidėjas dar yra patyręs traumą ir pirmąsias kelias savaites praleis atlikdamas reabilitaciją. Tam puikiai išnaudosime FIBA langą.“

Gerą pasirodymą naujasis „Ryto“ gynėjas demonstravo ir Telekomo „Baskets Bonn“ ekipoje, kuriai vadovavo Tuomas Lisalo. Vidutiniškai aikštelėje jis praleisdavo po 30 minučių, per kurias pelnė po 20,4 taško, atkovodavo po 3,4 kamuolio, komandos draugams išdalindavo po 7 kamuolius bei tapo Stipriausios Vokietijos lygos („Bundesliga“) MVP. Stipriausioje Prancūzijos lygoje (LNB Pro A) už efektyvų pasirodymą vilkint Sen Kanteno „BB“ P. Jacksonas-Cartwrightas taip pat buvo pripažintas lygos MVP.

„Džiaugiuosi, kad galime pasveikinti Parkerį prisijungus prie mūsų klubo, – naujoką sveikino „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas. – Ieškojome ne tik kokybiško krepšininko, tačiau ir tokio žaidėjo, kuris galėtų pridėti mūsų komandos žaidimui įvairovės. Esu tikras, kad esame pajėgi komanda, o su Parkerio atvykimu būsime tik dar pajėgesni.“

Eurolygoje, vilkėdamas „ASVEL“ marškinėlius ,Ryto“ naujokas per 15 sužaistų rungtynių vidutiniškai pelnydavo po 5,4 taško, atkovodavo po 2,1 kamuolio ir atlikdavo po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.