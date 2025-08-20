R. Kurtinaitis po nesėkmės su Turkija: nesiekiame dominuoti prieš tokio lygio rinktines

Daugiau kaip 8 000 žiūrovų Lietuvos sostinės arenoje išvydo puikų krepšinio trilerį.
Prieš rungtynes buvo apdovanotos prizines vietas Europos čempionatuose iškovojusios Lietuvos jaunimo rinktinės – U20 Europos pirmenybėse sidabro medalius iškovojusi Lietuvos merginų rinktinė (treneris Egidijus Ženevičius) ir U16 Europos čempionate sidabro medalius pasiekusi Lietuvos vaikinų rinktinė (treneris Tomas Tarasevičius).
Ilgosios pertraukos metu aikštės centre pagerbti Lietuvos krepšiniui nusipelnę Moksleivių krepšinio lygos (MKL) treneriai.
Mače sostinėje po pirmojo kėlinio Lietuvos rinktinė varžovus vijosi 18:21, o įpusėjus antrajam kėliniui turkai turėjo 9 taškų pranašumą – 39:30. Po dviejų kėlinių Ergino Atamano auklėtiniai pirmavo 46:40. Trečiajame kėlinyje lietuviai po Roko Giedraičio tritaškio priartėjo iki 56:60, o po trijų kėlinių Turkija buvo priekyje 66:59. Po Gyčio Radzevičiaus tritaškio Lietuva varžovus beveik pasivijo (70:71, 35 min.), o po Deivido Sirvydžio tritaškio Lietuva išsiveržė į priekį (78:76). Vis tik rungtynių pabaigoje sėkmė šypsojosi varžovams ir Turkija šventė pergalę 84:81.
Rungtynes Vilniaus arenoje stebėjo 8098 žiūrovai.
Lietuvos rinktinė: Rokas Jokubaitis 19 (6 rez. perd.), Deividas Sirvydis 13 (3/6 trit., 6 rez.perd.), Jonas Valančiūnas 10, Tadas Sedekerskis 8, Rokas Giedraitis 7, Marekas Blaževičius 7, Ąžuolas Tubelis 6, Gytis Radzevičius 5, Margiris Normantas 3, Laurynas Birutis 3.
Turkijos rinktinė: Alperenas Šengunas 25, Cedi Osmanas 13, Shane‘as Larkinas 11.
Paskutines kontrolines rungtynes prieš Europos čempionatą Lietuvos rinktinė sužais jau penktadienį.
Alytaus arenoje R. Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su Islandijos krepšininkais. Į šias rungtynes visi bilietai parduoti
Europos čempionatą Lietuvos rinktinė pradės Tamperėje (Suomija), kur jau rugpjūčio 27 d. susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
"Aš, kaip treneris džiaugiuosi, jog mes, kaip ir Latvijoje, po ne tokios sėkmingos pradžios, sugrįžtame į kovą. Ir praktiškai vėl turėjome pergalę kišenėje, bet taip būna – ten laimėjai, čia pralaimėjai, - dėstė R. Kurtinaitis. - Klaidos yra klaidos, mes jas sumažinome iki 14, per praėjusias dvejas rungtynes jų darėme po 20. Gaila, kad dvi klaidos įvyko pabaigoje. Prieš tokią galingą komandą laimėjome kovą dėl kamuolių (35:29). Į šiandienos rungtynes žiūriu pozityviai, dirbome tikrai gerai. Buvo sėkmingų metimų. Susitikimas buvo aukšto lygio, tad kažkas turėjo pralaimėti. Dar turime laiko, porą treniruočių, kažkuriuos dalykus pataisysime, bet visuma buvo nebloga.“
