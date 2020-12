Po triuškinančios nesėkmės ir sirgalių nepasitenkinimo – viešas Vilniaus „Ryto“ atsiprašymas

Nepaisant skaudžios nesėkmės bei sunkaus pirmenybių starto, Kūčių vakarą sostinės ekipa feisbuke išplatino viešą pranešimą, kuriame klubo direktorius Justas Jankauskas atsiprašė savo aistruolių bei išreiškė pasitikėjimą treneriu ir žaidėjais.

„Ryto“ aistruolių norime atsiprašyti už nepateisinamus pastarojo meto komandos rezultatus. Jie visiškai prasilenkia su išsikeltais sezono tikslais. Taip pat norime užtikrinti, kad nėra labiau „Ryto“ nesėkmes išgyvenančių žmonių už klubo viduje dirbančius. Šią akimirką mes norime išreikšti visišką palaikymą trenerių kolektyvui ir žaidėjams. Puikiai suprantame su kokiais sunkumais nuo pat sezono pradžios teko susidurti komandai. Šiais žodžiais neieškoma pasiteisinimų. Tačiau negalima neatsižvelgti, kad situacija dėl traumų ir viruso klube stabilizavosi tik prieš kelias dienas. Norime užtikrinti, kad darbas organizacijoje vyksta nuolatinis, o visų troškimas yra tik vienas – padovanoti aistruoliams pergales“.

Po prastai sužaistų rungtynių prieš VEF ekipą trečiadienį išstojo ir ištikimiausia „Ryto“ sirgalių grupuotė – „B tribūna“.

„Gali mylėti „Rytą“, gali nekęsti, bet visi supranta, jog tai, kas čia vyksta, nėra ir negali būti komandos lygis. Akivaizdu, jog atsakomybę prisiimti privalo treneris ir sporto direktorius, būtent to ir tikimės. Juokai apie dugnus virto realybę. Metas pokyčiams ne aikštelėje, o prie jos. Visa žaidėjų karuselė ir komplektavimasis kas mėnesį netenkina nei mūsų vertybinio požiūrio į klubą bei jo viziją, nei duoda rezultatų. Sukurta komanda yra be veido, tiesiog kratinys... Per visą šitą seriją nebuvo nė vieno gerbėjų atsiprašymo už vieną pažeminimą po kito. Jei yra tinginčių žaisti, juos galima pakeist jaunimu. Kantrybė turi ribas ir ji baigėsi. Gražių švenčių. P.S. džiaukitės, kad žaidžiama be žiūrovų.“

Apie pralaimėjimą savo komentarus po rungtynių surengtoje spaudos konferencijoje išsakė „Ryto“ vyr. treneris Donaldas Kairys ir pagrindinis vidurio puolėjas Martynas Echodas, tačiau organizatoriai pamiršo įjungti garsą bei jų pasisakymai liko neišgirsti.