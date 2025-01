„Green White Boys“ sukritikavo sirgalių elgesį: tiesiog negrįžkite

Penktadienį Andrea Trinchieri komanda „Žalgirio“ arenoje pralaimėjo rezultatu 64:83. „Real“ komandai vis didinant taškų persarą, kai kurie žiūrovai nebeiškentė ir, nepasibaigus rungtynėms, kėlėsi iš savo vietų ir paliko salę.

Toks elgesys „Green White Boys“ pasirodė nepriimtinas. Sirgalius, išėjusius anksčiau laiko, jie ragino į varžybas ne tik nebegrįžti, bet ir užleisti vietas nuoširdesniems aistruoliams.

„Esame kartoję tai ne kartą ir ne du, bet akivaizdu, kad to dar negana“, – žinutę feisbuke pradėjo „Green White Boys“.

Anot jų, komandai labiausiai palaikymo reikia ne tada, kai skinamos pergalės viena po kitos, o tada, kai ateina sunkesnis periodas.

„Tada mes ir turime tapti tuo reikalingu užnugariu, ta energija, kuri iš tribūnų persiduoda komandai aikštėje“, – aiškino sirgaliai.

Su komanda esame ir per pralaimėjimus.

Pirmuosius du kėlinius palaikymo prasme „Green White Boys“ vertino vidutiniškai. Nors arena ir vėl buvo pilnutėlė, „tačiau kažko ypatingo kurti nepavyko.“ O trečiajame ketvirtyje „Žalgiriui“ kritus į duobę, smuko ir arenos palaikymas.

„Paskutinio kėlinio metu mūsų sektorius tiesiog sprogsta“, – rašė „Green White Boys“ ir pridūrė, kad tokiu pavyzdžiu turi sekti visa arena.

„Nors komandos prikelti ir nepavyko, tačiau parodėme savo idėjas ir savo išskirtinumą. Su komanda esame ir per pralaimėjimus“, – dėstė jie.

„Green White Boys“ kreipėsi ir į sirgalius, kurie iš arenos išėjo anksčiau laiko.

„Na, negrįžkite. Tiesiog negrįžkite. Jūs esate jau sugadinti ir galbūt į jūsų vietas arenoje kitą kartą ateis žmonės, kurie neturi savyje tiek nepilnavertiškumo kompleksų.

Po mačo pasveikiname su praėjusiu gimtadieniu Edgarą Ulanovą. Tai kaunietis, žalgirietis ir kapitonas! Tiek jis, tiek kiti komandos žaidėjai mūsų palaikymą turi ne dėl to, kad yra geriausi krepšininkai pasaulyje ar neturi prastesnių rungtynių. Juos palaikome dėl to, kad atstovauja mūsų klubui. Dėl to, kad yra savi“, – rašė „Green White Boys“.

