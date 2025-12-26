 Po mačo su „Žalgiriu“ „Panathinaikos“ žaidėjai susirgo gripu

2025-12-26 17:15 kauno.diena.lt inf.

Po rungtynių su Kauno „Žalgiriu“ aštuoniems Atėnų „Panathinaikos“ žaidėjams diagnozuotas A tipo gripas, pranešė eurohoops.net.

Taip pat užsikrėtė trys personalo darbuotojai. Kai kurie sergantieji jaučia sunkius simptomus, tokius kaip karščiavimas ir nosies užgulimas.

Manoma, kad virusas išplito, kai komanda skrido iš Kauno į Atėnus.

Primename, kad mačas vyko Kūčių išvakarėse Nemuno saloje, kur Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo „Panathinaikos“ krepšininkams 85:92.

Šeštadienį Graikijos krepšinio čempionate „Panathinaikos“ turėtų žaisti su „Maroussi“, tačiau, kaip pažymėjo eurohoops.net, mažai tikėtina, kad žaidėjai laiku atsigaus iki rungtynių.

