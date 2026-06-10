Po legendinio krepšinio trenerio Vlado Garasto mirties – jautri Vytauto Landsbergio žinutė

„Mirė Vladas Garastas
Kai ateidavo Lietuvos šlovės valanda, ne visi ir ne iš karto suvokdavome, kad pergalę sukūrė ne tik miklūs žaidėjai, bet ir juos telkianti ranka. Už tų lakstančių ir laiminčių buvo vienas, kuris žaidė žaidėjais kaip pianistas paklusniais pirštais. Žinančiais kada atsirasti ir mesti. Tą meną kūrė ranka ir valia. Kur Tu šiandien, Lietuvos Garastai?“ – trečiadienio vakarą feisbuke rašė V. Landsbergis.
V. Garastas mirė birželio 10-ąją eidamas 95-uosius metus. Žinią apie netektį LRT patvirtino asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, birželio 12 d., nuo 15.30 val. iki 20 val. laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas).
Šeštadienį, birželio 13 d., šventos mišios prasidės 8 val. šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune.
Šeštadienį 12 val. laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo V. Garasto atminimą pagerbti kukliai – koks visą gyvenimą buvo ir pats treneris – vienu gėlės žiedu.
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