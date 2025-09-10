Po iškovoto aukso įvertino rinktinės šansus: darbai nebaigti

Apie tai plačiau pakomentavo Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinės treneris Dainius Novickas.
– Kokie jūsų rinktinės planai?
– Atšventėme gana santūriai. Turime sudėliotą planą – darbai nebaigti. Laukia olimpinė atranka. Gera pradžia, smagu, tikime, kad galime pabandyti. Bet dabar visa koncentracija yra į Los Andželą.
– Kai džiaugsmas išblėsta, ar tai nereiškia, kad atsiranda dar didesnis įsipareigojimas kovoti kituose turnyruose?
– Taip ir yra. Atvažiuodami mes ir patys užsikeliame tą spaudimą. Norime laimėti ir rezultatai rodo, kad galime. Pasaulio reitinge esame TOP4, gera komanda – visi žino, visi stengiasi laimėti. Tai reikia susikaupti ir laimėti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kai patekote į olimpiadą, skutotės galvą. Po Europos aukso su rūbais šokote į vandenį. Ką darysite po Los Andželo?
– Gaunasi spontaniškai – atvažiuojame ir tada pasakau, ką padarysiu, jei laimėsime. Tai jeigu išvažiuosime į olimpiadą, ten vietoje ir galvosime. Bet, manau, reikės kažką stipriau daryti.
– Ar galėtumėte palyginti tai, kas maloniau – olimpinė bronza ar Europos čempionato auksas?
– Geras klausimas. Manau, vis tiek olimpinė bronza yra daug svarbesnė. Buvo įdėta daug darbo, buvo pirmosios olimpinės.
