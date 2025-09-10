 Po iškovoto aukso įvertino rinktinės šansus: darbai nebaigti

2025-09-10 14:21
Rolandas Vilkončius (LNK)

Krepšinio bendruomenė švenčia 3x3 rinktinės iškovotą auksą Europos čempionate. Kol kas ši rinktinė nebuvo laimėjusi šios spalvos medalių, tad kaip čempionai švenčia istorinę pergalę.

Apie tai plačiau pakomentavo Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinės treneris Dainius Novickas.

– Kokie jūsų rinktinės planai?

– Atšventėme gana santūriai. Turime sudėliotą planą – darbai nebaigti. Laukia olimpinė atranka. Gera pradžia, smagu, tikime, kad galime pabandyti. Bet dabar visa koncentracija yra į Los Andželą.

– Kai džiaugsmas išblėsta, ar tai nereiškia, kad atsiranda dar didesnis įsipareigojimas kovoti kituose turnyruose?

– Taip ir yra. Atvažiuodami mes ir patys užsikeliame tą spaudimą. Norime laimėti ir rezultatai rodo, kad galime. Pasaulio reitinge esame TOP4, gera komanda – visi žino, visi stengiasi laimėti. Tai reikia susikaupti ir laimėti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kai patekote į olimpiadą, skutotės galvą. Po Europos aukso su rūbais šokote į vandenį. Ką darysite po Los Andželo?

– Gaunasi spontaniškai – atvažiuojame ir tada pasakau, ką padarysiu, jei laimėsime. Tai jeigu išvažiuosime į olimpiadą, ten vietoje ir galvosime. Bet, manau, reikės kažką stipriau daryti.

Dainius Novickas
Dainius Novickas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

– Ar galėtumėte palyginti tai, kas maloniau – olimpinė bronza ar Europos čempionato auksas?

– Geras klausimas. Manau, vis tiek olimpinė bronza yra daug svarbesnė. Buvo įdėta daug darbo, buvo pirmosios olimpinės.

Šiame straipsnyje:
3x3 rinktinė
aukso medalis
Europos čempionatas
Dainius Novickas

