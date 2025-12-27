Brazilo lūkesčiai: lietuviai įsižais „Žalgirio“ arenoje

Po nesėkmės – pergalės
Brazilo Emersono Junioro De Limos (arba Dentinho) treniruojama mūsų šalies komanda, ruošdamasi Europos čempionato finalo varžyboms, kurios vyks 2026-ųjų sausio 21–vasario 7 d., vieną savo paskutinių kontrolinių repeticijų surengė turnyre Čekijoje.
Mūsiškiai 3:6 pralaimėjo čekams (įvarčius įmušė Edgaras Baranauskas, Vladimiras Derendiajevas ir Justinas Zagurskas), 5:3 įveikė Kosovo atstovus (varžovų vartininką nuginklavo Ignas Raštutis, Gytis Vasylius, J. Zagurskas ir E. Baranauskas), 4:1 privertė kapituliuoti latvius (pasižymėjo Paulius Osauskas, Albertas Voskunovičius, J. Zagurskas ir V. Derendiajevas) ir užėmė antrą vietą.
Pirmi buvo Čekijos salės futbolininkai, 6:2 nugalėję Kosovo ekipą ir 1:1 sužaidę su latviais.
Portalo „Futsal World Ranking“ duomenimis, pasaulio reitingų lentelėje Čekija – 14-oje vietoje, Latvija – 50-ojoje, Kosovas – 60-ojoje, Lietuva – 66-ojoje.
Teisėjų pamoka
Mintimis apie turnyrą Čekijoje pasidalijęs Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dentinho akcentavo žaidėjų charakterį.
„Mačas su čekais – sunkus, manau, kad pasirodėme labai gerai, daugeliu epizodų buvome pranašesni. Antrą kėlinį praradome koncentraciją, tam įtakos turėjo ir teisėjai, tačiau tai – irgi naudinga patirtis, parodžiusi, į ką dar privalome atsižvelgti – kaip valdyti ne vien savo žaidimą, bet ir emocijas. Per dvikovą su Kosovo komanda buvome atsilikę 0:2, bet nesutrikome, ramiai tęsėme darbą ir tai padėjo pakeisti rungtynių eigą“, – svarstė Dentinho.
„Džiugu, kad pavyko užbaigti turnyrą pergale, juo labiau – prieš principinius varžovus latvius, tai suteikė daugiau pasitikėjimo jėgomis“, – pridūrė J. Zagurskas.
„Po rungtynių su čekais nuotaikos buvo nekokios – dėl mano kaltės krito du įvarčiai, bet komanda padėjo man atsitiesti. Kolektyvas – puikus, tai atsiliepia ir žaidimui“, – teigė A. Voskunovičius.
„Anksčiau kalbėjome, kaip kuriame savo identitetą, o šįkart parodėme – intensyviu žaidimu, vienas kito palaikymu“, – sakė Dentinho.
Branduolys – žalgiriečiai
Čekijoje mūsų rinktinei atstovavo keturių šalies klubų žaidėjai, tarp jų – aštuoni Lietuvos čempiono „Kauno Žalgiris“ futbolininkai.
Dentinho arsenale žaidė žalgiriečiai Ernestas Macenis, Edgaras Baranauskas, Tomas Bučma, V. Derendiajevas, Lukas Sendžikas, Benas Spietinis, A. Voskunovičius ir J. Zagurskas.
Nacionalinės komandos marškinėlius taip pat vilkėjo Karolis Čirba, Artūras Juchno, P. Osauskas, I. Raštutis, G. Vasylius (visi – Jonavos „Vikingai“), Adamas Vieraitis (Vilkaviškio „Bruklinas“) ir Deividas Reimaris („Gargždų pramogos“).
2021-aisiais Kaune pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo J. Zagurskas, L. Sendžikas, D. Reimaris, A. Juchno, E. Macenis, V. Derendiajevas, T. Bučma, B. Spietinis, A. Voskunovičius, E. Baranauskas.
Nuotaikos buvo nekokios, bet komanda padėjo man atsitiesti.
Žais Kaune
Europos čempionato finalo turnyro B grupėje Lietuvos rinktinė žais su Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos atstovais.
Ukrainiečiai – 2024 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojai, čekai – 2010 m. Europos čempionato prizininkai. Armėnijos salės futbolininkai – debiutantai.
A grupėje varžysis Latvijos, Kroatijos, Sakartvelo ir Prancūzijos komandos, C – Slovėnijos, Baltarusijos, Ispanijos ir Belgijos, D – Italijos, Vengrijos, Portugalijos ir Lenkijos.
Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyks visi B grupės susitikimai, vienos A grupės rungtynės (kitos – Rygoje) ir viena ketvirtfinalio dvikova. Liublianos „Stožice“ arenoje numatyti abu pusfinalio mačai ir rungtynės dėl medalių.
Čempionų titulą gins portugalai. 2022-aisiais ukrainiečiai buvo ketvirti (mažąjį finalą dėl bronzos 1:4 pralaimėjo ispanams).
Varžovai kaupia jėgas
Būsimi mūsiškių varžovai ukrainiečiai žaidė dvejas kontrolines rungtynes su portugalais.
Pirma dvikova – 1:1, antrą 5:2 laimėjo Europos čempionai.
„Ukrainos rinktinė – šiuo metu viena geriausių pasaulyje. Viliuosi, kad Europos čempionate išvengsime akistatos su ja, nebent susitiktume finale“, – sakė Portugalijos ekipos strategas Jorge Brazas.
„Abejos rungtynės parodė: Europos čempionai baudžia beveik už kiekvieną klaidą. Tuo labiausiai įsitikinome per antrą mačą“, – teigė Ukrainos komandos vyriausiasis treneris Aleksandras Kosenko.
Ispanai 3:0 ir 5:1 įveikė serbus. Suomiai (7-a vieta 2022 m.) 1:1 sužaidė su italais ir 3:2 nugalėjo Gibraltaro atstovus.
