Po Garasto mirties premjerės patarėjas pasidalijo istorija: ši netektis turi ir asmeninį atspalvį

Apie netektį asociaciją „Lietuvos krepšinis“ informavo V. Garasto šeima. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas, leidus šeimai, tai patvirtino portalui lrt.lt.
Asmenine istorija apie savo senelio ryšį su V. Garastu premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras pasidalijo socialinėje erdvėje.
„Lietuvos krepšinis neteko legendos, kurią įkvėpė ir mano senelis.
Man ši liūdna žinia turi ir asmeninį atspalvį. Mano senelis Vytautas Chlevickas buvo Biržų krepšinio komandos „Vilkas“ kapitonas (pirmas iš dešinės komandos nuotraukoje, su ūsiukais). Kaip pats Vladas Garastas yra pasakojęs savo atsiminimuose, 1944 m., dar būdamas paauglys, jis stebėjo rungtynes tarp Biržų „Vilko“ ir Kauno „Perkūno“, neseniai iškovojusio Europos čempionų titulą. Stulbinanti Biržų jaunimo pergalė taip sužavėjo biržiečius, kad jie savo numylėtinius iš salės išnešė ant rankų ir nešė per visus Biržus.
Po šių rungtynių Vladas Garastas tvirtai nusprendė savo gyvenimą susieti su krepšiniu. Tarp tų jaunų žmonių, kurie tą dieną įkvėpė būsimą Lietuvos krepšinio legendą, buvo ir mano senelis.
Vladas Garastas tapo legenda, o jo palikimas Lietuvos krepšinyje išliks visada.
Ilsėkitės ramybėje, Treneri“, – rašė T. Vinokuras.
Primename, kad atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, birželio 12 d., nuo 15.30 val. iki 20 val. laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas). Šeštadienį, birželio 13 d., šventos mišios prasidės 8 val. šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune. Šeštadienį 12 val. laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo V. Garasto atminimą pagerbti kukliai – vienu gėlės žiedu.
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