Rokas Baciuška: laimėti tikrai nebuvo lengva

„Diena po dienos, etapas po etapo, sekundės mes čia dėl vieno aiškaus tikslo“, – šeštadienio rytą prieš ralį rašė lietuvis.
Tikslą R. Baciuška pasiekė ir „Stock“ kategorijoje finišavo pirmas. Antroje vietoje liko Stephane'as Peterhanselis, o trečioje – Sara Price.
Paskutinį ralio etapą R. Baciuška įveikė per 55:51 min.
„Emocija labai džiugi. Nemoku gal parodyti, bet po to pareis. Dakaras tikrai buvo sunkus ir „Stock“ kategoriją laimėti tikrai nebuvo lengva. Bet iš esmės, labai „faina“. Smagu matyti tiek palaikančių lietuvių. Jeigu nebūtų Lietuvos vėliavos viduryje dykumų, tai tikrai būtų liūdna“, – po pergalės kalbėjo R. Baciuška ir dėkojo visiems jį palaikiusiems.
„Trys „beduinai“ atkeliauja – čia dar viena istorija. Pas mane jau ketvirtas „beduinas“ važiuoja namo. Iš penkių Dakarų – keturi „beduinai“. Tai – kosmosas“, – įspūdžiais dalijosi lietuvis.
Tai jau ketvirtasis R. Baciuškos Dakaro ralio podiumas karjeroje: 2022 m. – 3 vieta „SSV“ klasėje, 2023 m. – 2 vieta „SSV“ (lemtingas kardaninis gedimas), 2024 m. – 3 vieta „Challenger“ klasėje. 2025 m. debiutas aukščiausioje „T1+ Ultimate“ kategorijoje su „Toyota Hilux“ taip pat baigėsi solidžia 11-a vieta bendroje įskaitoje ir vieno iš etapų pergale.
Vaidotas Žala su „Nordis Team“ ekipažu Dakaro ralyje laimėjo sunkvežimių kategorijoje, o Karolis Raišys tapo „Dakar Classic“ kategorijos nugalėtoju.
