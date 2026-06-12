 Oficialu: Francisco palieka Kauną

Oficialu: Francisco palieka Kauną

2026-06-12 21:06 kauno.diena.lt inf.

Žiniasklaidoje pasirodę pranešimai apie 28-erių „Žalgirio“ lyderio Sylvaino Francisco priimtą susitarimą su nauja komanda – pasitvirtino. Po Lietuvos krepšinio lygos (LKL) mačo su Utenos „Juventus“, kuriame „Žalgiris“ užtikrintai išplėšė pergalę ir 26-tą kartą tapo čempionu, tai patvirtino pats S. Francisco.

Sylvainas Francisco
Sylvainas Francisco / T. Biliūno / BNS nuotr.

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S. Francisco apie tai prabilo po rungtynių „Žalgirio“ arenoje, jis patvirtino paliekantis Lietuvą.

„Kiekviena istorija turi pabaigą – tai buvo paskutinis mačas „Žalgiryje“. Ačiū už viską, ačiū visiems, kurie manimi tikėjo ir pasitikėjo“, – sakė krepšininkas.

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Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas
Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Sylvainas Francisco

Sylvainas Francisco

T. Biliūno / BNS nuotr.

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas

Kaip jau buvo skelbta, S. Francisco grįžta žaisti į gimtinę – jis pasiekė susitarimą su Vilerbano „Asvel“.

Portalo eurohoops.net žurnalistas Stavros Barbarousis pranešė, kad per metus S. Francisco gaus 4 mln. atlyginimą. Tai – didžiausios vertės kontraktas Prancūzijos krepšinio istorijoje.

S. Francisco su „Žalgiriu“ iškovojo du Karaliaus Mindaugo taurės trofėjus bei du LKL titulus.

Penktadienį LKL seriją žalgiriečiai laimėjo 3:0.

„Žalgiriui“ tai 26-asis titulas LKL istorijoje. Kauniečiai sezoną baigia, patirdami tik vieną pralaimėjimą per ištisus metus. Pastarąjį kartą taip nutiko 2012 metais.

Šiame straipsnyje:
Sylvainas Francisco
Žalgiris
palieka Žalgirį
Asvel

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Komentarai

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Komentarai

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Metamorfoz
Tai žiurek jau ne bezdiuone, ka braliai Macai i tai?
0
0
As
Labai ilgesimes talentingo ir charizmatisko Cisko .Tikrai mylimiausias Zalgirio legionierius.Aciu ir sekmes jam.
2
0
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