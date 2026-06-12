Oficialu: Francisco palieka Kauną

S. Francisco apie tai prabilo po rungtynių „Žalgirio“ arenoje, jis patvirtino paliekantis Lietuvą.
„Kiekviena istorija turi pabaigą – tai buvo paskutinis mačas „Žalgiryje“. Ačiū už viską, ačiū visiems, kurie manimi tikėjo ir pasitikėjo“, – sakė krepšininkas.
Kauno „Žalgiris“ – LKL čempionas
Kaip jau buvo skelbta, S. Francisco grįžta žaisti į gimtinę – jis pasiekė susitarimą su Vilerbano „Asvel“.
Portalo eurohoops.net žurnalistas Stavros Barbarousis pranešė, kad per metus S. Francisco gaus 4 mln. atlyginimą. Tai – didžiausios vertės kontraktas Prancūzijos krepšinio istorijoje.
S. Francisco su „Žalgiriu“ iškovojo du Karaliaus Mindaugo taurės trofėjus bei du LKL titulus.
Penktadienį LKL seriją žalgiriečiai laimėjo 3:0.
„Žalgiriui“ tai 26-asis titulas LKL istorijoje. Kauniečiai sezoną baigia, patirdami tik vieną pralaimėjimą per ištisus metus. Pastarąjį kartą taip nutiko 2012 metais.
(be temos)
(be temos)