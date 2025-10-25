Nudegė Tomas Lekūnas, įklimpo NBA žvaigždės

Sankcijos biržiečiui
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ pranešė, kad Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) drausmės padalinys spalio 22-ąją patvirtino Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) drausmės komisijos sprendimą dėl Tomui Lekūnui skirtos sankcijos.
Rugsėjo 23-iąją NKL drausmės komisija, išnagrinėjusi drausmės bylą dėl galimo rungtynių rezultatų manipuliavimo, pripažino T. Lekūną dalyvavus sutartose varžybose. Žaidėjui buvo skirta 500 eurų bauda ir vienų metų diskvalifikacija.
Tyrimo metu buvo įvertinti „Sportradar“ pateikti duomenys apie įtartinus lažybų modelius, žaidėjo elgesys aikštelėje ir jo paaiškinimai. Komisija konstatavo: surinkta informacija leidžia daryti išvadą apie dalyvavimą manipuliuojant rungtynių eiga.
Iš Biržų kilęs T. Lekūnas šio sprendimo neapskundė, todėl FIBA oficialiai patvirtino jo galiojimą tarptautiniu mastu – žaidėjas metus negalės dalyvauti jokiose FIBA varžybose.
2024–2025 m. sezoną T. Lekūnas atstovavo NKL čempionate dalyvaujančiai „Šilutės“ komandai, anksčiau vilkėjo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“, Panevėžio „Lietkabelio“, Utenos „Juventus“, „Šiaulių“, Vilniaus „Ryto“ marškinėlius.
Panaši procedūra buvo taikyta ir Aurimui Urbonui, kuriam FIBA taip pat pripažino NKL drausmės komisijos skirtą sankciją. A. Urbonas yra žaidęs „Šilutės“ ekipoje kartu su T. Lekūnu, taip pat Jonavos, Palangos, Mažeikių, Marijampolės, Kretingos, Telšių klubuose.
Suėmė NBA čempioną
JAV federalinis tyrimų biuras (FTB), atliekantis tyrimą dėl sporto lažybų ir azartinių lošimų finansinių manipuliacijų, suėmė Majamio „Heat“ gynėją Terry Rozierą ir Portlando „Trail Blazers“ vyriausiąjį trenerį Chauncey Billupsą.
T. Rozieras įtariamas rinkęs ir teikęs informaciją lažybininkams apie žaidėjų sveikatos būklę ir su tuo susijusius trenerių sprendimus. Lažybininkai savo ruožtu susižerdavo solidžius laimėjimus už neva toliaregiškus statymus, nemenkos sumelės nubyrėdavo ir T. Rozierui.
2023 m. pavasarį T. Rozieras, tuo metu atstovavęs Šarlotės „Hornets“ ekipai, gerokai anksčiau nei tikėtasi – esą dėl traumos – užbaigė savo pasirodymą per mačą su Naujojo Orleano „Pelicans“.
FTB atskleidė, kad tąkart lažybų tarpininkai buvo užfiksavę staigų kelių dešimčių statymų šuolį, kad T. Roziero žaidimo statistika bus prastesnė nei įprastai. Tyrėjai neabejoja: krepšininkas iš anksto susitarė su bendrininkais, kad suvaidins traumą.
Ch. Billupsas, 2004 m. NBA čempionas (su Detroito „Pistons“), kaltinamas neteisėtomis pokerio operacijomis.
Byloje – L. Jameso atvejis
FTB direktorius Kashas Patelas patvirtino, kad vienuolikoje JAV valstijų sulaikyti iš viso 34 asmenys.
Tarp jų – buvę ir teberungtyniaujantys NBA komandų žaidėjai, karjerą baigę ir tebedirbantys treneriai.
Anot K. Patelo, buvęs krepšininkas Damonas Jonesas, žaidęs Klivlando „Cavaliers“ komandoje kartu su LeBronu Jamesu, perduodavo lažybininkams duomenis apie savo bendražygio sveikatą ir informaciją, kada jis žais ar nežais.
D. Jonesas, dirbdamas „Cavaliers“ trenerių štabe ir su kolegomis triumfavęs 2016 m. NBA finale, savo bendrininkams taip pat nešykštėjo neviešinamų klubo vidaus naujienų.
