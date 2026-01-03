NBA klubų nuostoliai: traumuoti du lietuviai

Denverio „Nuggets“ klubui atstovaujantis Jonas Valančiūnas susižeidė per sausio 1-ąją įvykusias rungtynes su Toronto „Raptors“ ekipa.
Mačą 106:103 laimėjo „Nuggets“. Lietuvis pelnė septyniolika taškų, devynis kartus atkovojo kamuolį, atliko keturis rezultatyvius perdavimus, blokavo tris varžovų metimus, bet trečią kėlinį pasitempė dešinės blauzdos raumenį ir nežais bent keturias savaites.
„Tikiuosi, Jonas netrukus pasveiks. Jis puikus, žaidė šauniai, apmaudu, kad teko stabtelėti“, – sakė Denverio ekipos strategas Davidas Adelmanas.
„Nuggets“ klubas (23 pergalės ir 10 pralaimėjimų) Vakarų konferencijoje – trečias.
Be D. Sabonio žaidžianti Sakramento „Kings“ komanda namuose 106:120 nusileido Bostono „Celtics“. Lietuvis dėl kairės kojos menisko traumos nerungtyniauja nuo 2025-ųjų lapkričio vidurio. „Kings“ (8-26) Vakarų konferencijoje – keturioliktas.
Kasparo Jakučionio atstovaujama Majamio „Heat“ (19-15) ekipa iškovojo ketvirtą pergalę – išvykoje 118:112 įveikė Detroito „Pistons“. Lietuvis taškų nepelnė. „Heat“ komanda (19-15) Rytų konferencijoje – septinta.
Čikagos „Bulls“ su Matu Buzeliu namuose 134:118 privertė kapituliuoti Naujojo Orleano „Pelicans“. Matas pelnė devyniolika taškų, šešis kartus atkovojo kamuolį, atliko du rezultatyvius perdavimus. „Bulls“ (16-17) Rytų konferencijoje – devintoje vietoje.
Vasario 13–16 d. Los Andžele numatyti NBA „Visų žvaigždžių“ renginiai. Tarpiniai rinktinių starto penketų rinkimų rezultatai: tarp Vakarų konferencijos krepšininkų pirmauja slovėnas Luka Dončičius iš Los Andželo „Lakers“ (1,24 mln. balsų), Rytų konferencijos lyderis – graikas Giannis Antetokounmpo iš Milvokio „Bucks“ (1,19 mln.).
Vakarų konferencijoje antras – serbas Nikola Jokičius („Nuggets“, 1,12 mln.), penktas – prancūzas Victoras Wembanyama (San Antonijaus „Spurs“, 769 tūkst.), septintas – iš Izraelio kilęs Denisas Avdija (Portlando „Trail Blazers“, 606 tūkst.), vienuoliktas – turkas Alperenas Sengunas (Hjustono „Rockets“, 308 tūkst.).
