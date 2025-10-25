Nesėkmių blaškoma komanda sugrįžo skambia pergale

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai namie 82:73 (27:22, 21:22, 15:10, 19:19) nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ (4–3).
Panevėžiečių gretose debiutavo Michaelas Flowersas, kuris per 13 minučių pelnė 9 taškus (2/8 metimai, 4/5 baudos), 2 kartus klydo, provokavo 2 pražangas ir rinko 2 naudingumo balus.
Devonas Danielsas ir Ivanas Vranešas uždavė gerą toną uteniškiams (13:11), nors Augustine‘as Rubitas bei Jamelas Morrisas turėjo atsaką – 16:17. Galiausiai panevėžiečiai rezultatą lygino (20:20), bet Pauliaus Valinsko dvi atakos iš eilės uždarė pirmą kėlinį „Juventus“ naudai – 27:22.
Spurtas leido „Lietkabeliui“ rezultatą persverti (31:29), tačiau minėtas D. Danielso ir I. Vranešo tandemas neleido tuo ilgai džiaugtis – 38:37. Utenos komandos lietuviai pranašumą didino (43:37), o po pirmos mačo dalies šeimininkai liko priekyje – 48:44.
Luko Ulecko bei Eriko Venskaus metimai tempė į priekį „Juventus“, tad skirtumas ėjo link dviženklės atžymos. A. Rubito ir J. Morriso tandemo panevėžiečiams buvo maža, nes ketvirčiui einant į galą, „Juventus“ įgijo rekordinį pranašumą – 62:52.
P. Valinsko bei D. Danielso tolimi šūviai vertė Nenadą Čanaką prašyti pasitarimo (68:56), kadangi situacija komplikavosi. Padalyta nesportinių pražangų: pirmiausiai vieną gavo Evaldas Šaulys, vėliau kitą Kristianas Kullamae.
Liko pusė ketvirčio, pranašumą uteniškiai saugojo, bet greitai jį perpus braukė V. Lipkevičiaus ir P. Danusevičiaus tritaškiai – 67:72. J. Morrisas realizavo dar vieną greitą ataką (69:72), bet atsaką turėjo I. Vranešas. V. Lipkevičius toliau siekė gelbėti savo ekipą, bet tam trukdė P. Valinskas – 76:71. Galiausiai tašką rungtynės padėjo L. Uleckas.
L. Uleckas žaidė geriausią sezono mačą LKL, pelnęs 17 taškų, atkovojęs 10 kamuolių ir rinkęs 25 naudingumo balus.
Taip pat solidžiai Utenos komandoje žaidė 20 taškų rinkęs ir 7 kamuolius atkovojęs D. Danielsas, po 16 taškų – I. Vranešo ir P. Valinsko sąskaitose.
Panevėžio klube, kaip dažnai įprasta, išsiskyrė J. Morriso (24 tšk.) ir A. Rubito (18 tšk., 7 atk. kam.) tandemas.
„Juventus“: Devonas Danielsas 20 (7 atk. kam.), Lukas Uleckas 17 (10 atk. kam., 25 n.b.), Paulius Valinskas ir Ivanas Vranešas (8 atk. kam.) – po 16.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 24, Augustine‘as Rubitas 18 (7 atk. kam.), Paulius Danusevičius 10 (7 atk. kam.), Michaelas Flowersas 9 (2 n.b.).
„Išėjome susikaupę, kovėmės kiekvienoje atakoje. Pirmoje pusėje per daug klydome, bet antrojoje nebesuteikėme varžovams taškų greitajame puolime. Gynyboje taip pat gerai judėjome ir įvykdėme, ką buvome numatę“, - sakė Kęstutis Kemzūra.
