„Neptūnas“ neatsilaikė prieš Rumunijos klubą

Klaipėdiečiai pirmąjį ketvirtį sužaidė užtikrintai ir po jo turėjo 9 taškų persvarą (28:19). Antrajame kėlinyje jau vyko atkakli kova, o komandos išėjo ilsėtis aikštės šeimininkams turint 8 taškų persvarą.
Trečiajame kėlinyje „Neptūnas“ buvo įgijęs dviženklę persvarą (64:54), tačiau Rumunijos ekipa vis labiau artėjo, o po trijų kėlinių atsiliko vos vienu tašku.
Ketvirtajame kėlinyje vyko labai atkakli ir permaininga kova, o jos pabaigoje sėkmė nusišypsojo svečiams.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 23, Arnas Velička 19, Rihardas Lomažas ir Harrisonas Cleary po 10, Mindaugas Girdžiūnas 9.
„U-BT“: Daronas Russellas 37, Mitchellas Creekas 18, Karelas Guzmanas ir Nathanas Mensah po 15.
Naujausi komentarai