„Neptūnas“ apgynė namus nuo uteniškių

Pirmojoje akistatoje uostamiestyje vietos krepšininkai 85:72 (12:15, 24:23, 29:20, 20:14) palaužė „Juventus“ (3-5) ekipą.
Kita komandų akistata vyks jau lapkričio 15 dieną Utenoje.
Uteniškiai rungtynes atidarė septyniais taškais be atsako, o Devonas Danielsas išlaikė svečių pranašumą – 13:6. Šeimininkai ėmė artėti ir po pirmojo kėlinio atsiliko 12:15.
Vitalijaus Kozio metimas „Neptūno“ deficitą tirpdė iki taško (14:15), tačiau uteniškiai vėl atsakė spurtu ir įgijo dviženklį pranašumą – 24:14. Atrodė, kad rungtynių kontrolę „Juventus“ perėmė (31:19), bet Zane‘as Watermanas, Arnas Velička ir Rihardas Lomažas leido „Neptūnui“ į pertrauką iškeliauti pozityviau – 36:38.
Po pertraukos klaipėdiečiai rezultatą persvėrė (43:38), o skirtumas tarp ekipų ėmė augti – šįkart šeimininkų pusėn – 54:45. Šarūnas Beniušis ir Donatas Sabeckis siekė pristabdyti tolstantį „Neptūną“ (50:56), vis tik iniciatyva buvo Gedimino Petrausko kariaunos rankose – po trijų ketvirčių jie pirmavo 65:58.
Nors laiko buvo pakankamai, Mindaugas Girdžiūnas ir D. Tarolis darė viską, kad uteniškiai neturėtų planų atkurti intrigą – 74:62. Liko pusė kėlinio, o „Juventus“ dėl pergalės rimčiau nebepakovojo, tašką praktiškai dėjo A. Veličkos tritaškis – 80:68.
A. Velička rinko antrą sezono dvigubą dublį: jo sąskaitoje 13 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų ir 28 naudingumo balai.
M. Girdžiūnui tai buvo geriausias sezono mačas LKL, kurią remia „Betsson“ – jis pelnė 15 taškų, atkovojo 3 kamuolius, rinko 15 naudingumo balų.
Kitoje barikadų pusėje sezono efektyvumo rekordą gerino Š. Beniušis, įmetęs 12 taškų, atkovojęs 7 kamuolius, rinkęs 23 naudingumo balus.
22 taškai – naujas D. Danielso rezultatyvumo rekordas LKL, kurią remia „Betsson“.
„Neptūnas“: Mindaugas Girdžiūnas 15, Donatas Tarolis 14 (7 atk. kam.), Arnas Velička (11 rez. perd., 38 n.b.) ir Zane‘as Watermanas (8 atk. kam.) – po 13, Rihardas Lomažas 8.
„Juventus“: Devonas Danielsas 22, Šarūnas Beniušis 12 (7 atk. kam., 23 n.b.), Donatas Sabeckis (1/5 dvit., 2/6 trit., 0 n.b.) ir Erikas Venskus (6 atk. kam.) – po 8.
