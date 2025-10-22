NBA arenose vėl skambės lietuviškos pavardės

„Nuggets“ – tarp favoritų
Pirmieji iš mūsiškių į NBA aikštes žengs spalio 23-iąją Orlande ir Čikagoje.
Kasparo Jakučionio atstovaujama Majamio „Heat“ komanda susitiks su Orlando „Magic“, o Čikagos „Bulls“, kurios gretose – Matas Buzelis, žais su Detroito „Pistons“.
Tądien taip pat numatyta Sakramento „Kings“ ir Finikso „Suns“ dvikova, tačiau dėl kojos traumos ją turėtų praleisti vienas „Kings“ lyderių Domantas Sabonis.
Spalio 24-ąją Denverio „Nuggets“ su Jonu Valančiūnu viešės San Franciske, kur susikaus su „Golden State Warriors“ ekipa.
NBA čempionatui ruošėsi ir Augustas Marčiulionis, tačiau Los Andželo „Lakers“ klubas atsisakė lietuvio, turėjusio negarantuotą vienų metų sutartį, tačiau leidžiančią dalyvauti treniruočių stovyklose.
Krepšinio apžvalgininkai pasidalijo ilgalaikėmis prognozėmis. Anot jų, didžiausių šansų pasiekti atkrintamąsias varžybas turi „Nuggets“: tikimybė – 96,1 proc. Kitų lietuviškų ekipų galimybės kuklesnės: „Heat“ – 35,3 proc., „Kings“ – 7,1 proc., „Bulls“ – 6,1 proc.
„Nuggets“ surinko bene solidžiausią savo pagrindinės žaidimo ašies – Nikola Jokičiaus – palaikymo grupę, kurioje, be kita, šilto ir šalto jau patyręs J. Valančiūnas. Gal pagaliau Denverio kompanija nenukraujuos, kai N. Jokičius ilsėsis? D. Sabonis ir DeMaras DeRozanas – vis dar aukščiausio lygio puolėjai, tačiau „Kings“ neturi lygiavertės gynėjų grandies. „Bulls“ potencialas – tobulėjantis M. Buzelis, tačiau tai – dar ne tokia jėga, kad čikagiečiai galėtų mesti iššūkį savo konferencijos lyderiams, o komandos ateitis“, – svarstė ekspertai.
Ką medžios kolekcininkai?
Savo favoritus atskleidė kolekcininkai – įvardijo geidžiamiausias korteles su žaidėjų portretais.
Į pirmą 2025–2026 m. sezono dešimtuką pateko „Bulls“ talentas M. Buzelis. Populiariausios kortelės – su prancūzo Victoro Wembanyamos („Spurs“) vaizdeliais.
Kolekcininkai taip pat aktyviai medžios LeBrono Jameso („Lakers“), Cooperio Flaggo (Dalaso „Mavericks“), Stepheno Curry („Golden State Warriors“), Anthony Edwardso (Minesotos „Timberwolves“), Stephono Castle’o („Spurs“), Shai’aus Gilgeous-Alexanderio („Thunder“), Lukos Dončičiaus („Lakers“), Ameno Thompsono (Hjustono „Rockets“) korteles.
Didelio atgarsio sulaukė nauji duomenys apie V. Wembanyamos ūgį. Oficialūs skaičiai, pateikti „Spurs“ klubo paraiškoje – 224 cm, nors pirmosios ikisezoninės patikros rezultatai buvo kitokie – 226 cm. Debiutinį NBA sezoną 2023-iaisiais prancūzo ūgis buvo 221 cm.
Aukščiausi NBA žaidę krepšininkai – rumunas Gheorge’as Murešanas ir sudanietis Manute’as Bolas (abu – po 231 cm).
Pokyčiai – neišvengiami
V. Wembanyamos buvusio klubo – Vilerbano ASVEL – vadovas Tony Parkeris svarsto galimybę kitąmet pasitraukti iš Eurolygos ir persikelti į konkurentų stovyklą – Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) globojamą Čempionų lygą, o ateityje prisijungti prie bendro FIBA ir NBA projekto.
ASVEL žingsnį skatina finansinės problemos. Dėl to Prancūzijos klubas kol kas neatnaujino Eurolygos A kategorijos licencijos.
T. Parkeris viliasi, kad Čempionų lygoje klubo nuostoliai būtų mažesni nei dalyvaujant Eurolygoje.
Tačiau derybos tarp NBA, FIBA ir Eurolygos dėl naujo bendro turnyro – vis dar kalbų ir pareiškimų lygio. Neatsitiktinai T. Parkeris abiem rankomis balsuoja už projektą „NBA-Europe“.
„Jokių abejonių, kad NBA padėtų kilstelėti žaidimo lygį ir krepšinio populiarumą“, – tvirtino T. Parkeris.
Jam netiesiogiai pritarė Stambulo „Anadolu Efes“ strategas Igoris Kokoškovas, taip pat turintis NBA patirties (dirbo „Kings“, „Mavericks“, „Nets“, „Hawks“, „Suns“, „Jazz“, „Magic“, „Cavaliers“, „Pistons“, „Clippers“ klubuose).
„Pokyčiai neišvengiami, o pasaulio krepšinio centras – NBA. Ji finansiškai kontroliuoja rinką, ketina plėsti savo verslą Europoje. Mūsų klubas svarsto visas ateities galimybes visais lygmenimis“, – sakė I. Kokoškovas.
„NBA-Europe“ projekte tarp potencialių būsimo elito turnyro šalių Lietuvos nėra, kandidačių sąraše – Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Italija, Turkija, Graikija.
