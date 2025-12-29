 Įtempta kova tarp „Neptūno“ ir „Šiaulių“: klaipėdiečiai namuose nusileido svečiams

Įtempta kova tarp „Neptūno“ ir „Šiaulių“: klaipėdiečiai namuose nusileido svečiams

2025-12-29 09:42
bcsiauliai.lt inf.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, nutrūko Klaipėdos „Neptūno“ (8-4) pergalių serija. Po keturių pergalių paeiliui klaipėdiečiai namie 101:103 (33:26, 15:29, 20:18, 33:30) darkart sezone nusileido „Šiauliams“ (6-6).

Įtempta kova tarp „Neptūno“ ir „Šiaulių“: klaipėdiečiai namuose nusileido svečiams
Įtempta kova tarp „Neptūno“ ir „Šiaulių“: klaipėdiečiai namuose nusileido svečiams / bcsiauliai.lt nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Skaičiuojant ir Citadele Karaliaus Mindaugo taurės, ir šalies pirmenybių mačus, Saulės miesto atstovai klaipėdiečius įveikė devintą sykį iš eilės.

Šeimininkai rungtynes pradėjo geriau (11:3), tačiau tolimais metimais šiauliečiai ėmė artėti – 11:12. Tiesa, perimti iniciatyvos taip ir nepavyko, o Harrisono Cleary tritaškiai stabilizavo „Neptūno“ padėtį – 31:23. Po pirmojo kėlinio klaipėdiečiai pirmavo 33:26.

Oskaras Pleikys truktelėjo svečius į priekį (33:36), o po kelių Dayviono McKnighto atakų „Šiauliai“ atsiliko tik 39:40. Rezultatą persvėrė Danielis Baslykas (42:40), savo pranašumą šiauliečiai po truputį augino – 51:45. Po pirmosios mačo dalies svečiai buvo priekyje 55:48.

„Šiauliai“ ne tik nepaleido pranašumo, bet ir jį didino (61:52), o po Siimo-Sanderio Venes metimo ekipas skyrė dviženklis taškų skaičius – 66:55. Zane‘o Watermano bei Rihardo Lomažo tritaškiai gerino „Neptūno“ situaciją (63:67), tačiau priartėti labiau nepavyko – 68:73.

Estas su Cedricu Hendersonu atstatė dviženklę „Šiaulių“ persvarą (82:72), tačiau po tritaškį smeigė Mindaugas Girdžiūnas su Z. Watermanu – 78:82. Dar vieną tolimą šūvį smeigė H. Cleary ir ekipas skyrė jau tik trys taškai – 81:84. Gelbėti komandos į aikštę žengė kurį laiką ant suolo buvęs A. Velička, bet sekė greita jo klaida. Cassiusas Stanley buvo taiklus, Vaidas Kariniauskas pelnė taškus su pražanga ir „Neptūnas“ tapo įspraustas į kampą – 97:85.

Likus trims minutėms, įžiebti viltį „Neptūnui“ bandė R. Lomažas ir Z. Watermanas (90:97), taškus pelnė ir A. Velička (92:99), prametęs baudos metimą. Aurimas Majauskas pataikė labai svarbų tritaškį (95:99), klaipėdiečiai turėjo dar vieną šansą, tačiau buvo pažeista vidurio linijos taisyklė.

C. Stanley, prasidėjus paskutinei minutei, provokavo pražangą bei realizavo abu metimus (101:95), tačiau A. Velička atsakė greitu tritaškiu – 98:101. Likus penkiolikai sekundžių, šiauliečiams teko prasižengti, rezultatas – 99:101. Šiaulių komanda neišsimetė kamuolio per penkias sekundes, bet tą patį kartojo ir „Neptūnas“.

D. McKnightas įmetė vieną baudos metimą, o A. Velička provokavo pražangą, mesdamas iš toli. Tikslą pasiekė du metimai iš trijų (101:102), tad išlyginti rezultato nepavyko, o C. Stanley įmetė vieną baudą. A. Velička dar turėjo metimą savo rankose, bet tolimas šūvis skriejo pro šalį.

„Šiaulių“ gretose išsiskyrė produktyviausias savo rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“, žaidęs C. Hendersonas – jo sąskaitoje 20 taškų, 9 atkovoti kamuoliai ir 27 naudingumo balai.

Komandoje debiutavęs C. Stanley surinko 12 taškų, 4 rezultatyvius perdavimus, po 2 sugriebtus ir prarastus kamuolius bei 12 efektyvumo balų.

Klaipėdiečiams nepakako to, kad R. Lomažas rinko 22 taškus, o Z. Watermanas – 24. Pastarajam tai geriausias sezono mačas.

„Neptūnas“: Zane‘as Watermanas 24, Rihardas Lomažas 22 (4/7 trit.), Arnas Velička 14 (4/10 baud., 8 rez. perd.), Harrisonas Cleary 12 (3/4 trit.), Mindaugas Girdžiūnas 8.

„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 20 (9 atk. kam., 27 n.b.), Oskaras Pleikys 17 (8 atk. kam., 23 n.b.), Danielis Baslykas 13, Cassiusas Stanley 12, Dayvionas McKnightas 10 (6 atk. kam., 7 rez. perd.).

Šiame straipsnyje:
Šiaulių Šiauliai
Klaipėdos Neptūnas
Neptūnas
krepšinis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų