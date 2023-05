Mėgėjų lygos šou – lyg KMT finalo ketverto

Marijampolėje tris dienas vykusioje išskirtinėje krepšinio šventėje dėl medalių kovojo tiek vaikų, tiek suaugusiųjų komandos, kurios visą sezoną dalyvavo per tūkstantį dalyvių sujungusiose varžybose.

Krepšinio sezoną Sūduvos krašte kasmet vainikuoja renginys, kuris lyginamas su Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertu. Jo metu dėl medalių kovoja Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos („MKML-Mantinga“) ir „Mantingos-Vaikų lygos“ dalyviai, o rungtynes lydi šviesų, garso, šokių ir muzikos šou.

Šiais metais krepšininkų kovas savo pasirodymais papildė net 3 krepšinio šokėjų kolektyvai (Prienų „Labas GAS“, Vilkaviškio „Perlo“ ir „Šilutės“), sportinių šokių klubo „Toro“, šokio studijų „Solo Latino“ ir „Šokantys bateliais“ pasirodymai bei įvairių realybės šou dalyvės marijampolietės Medos Borisaitės dainos.

Antroji moksleivių lyga

Vos ketvirtą kartą surengtos „Mantingos-Vaikų lygos“ varžybos šiemet išaugo į didelį turnyrą, kuris krepšinio pasaulyje imtas vadinti antrąja Moksleivių krepšinio lyga (MKL).

Ketvirtajame sezone jėgas išbandė net 40 komandų iš 14 miestų (Alytaus, Birštono, Jonavos, Jurbarko, Kačerginės, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Vilkaviškio ir Vilniaus), į savo paraiškas įtraukusios apie 700 jaunųjų žaidėjų.

Kovos šį sezoną vyko 4 amžiaus grupėse: gimusiųjų 2007-2008 m. (9 komandos), 2009-2010 m. (10 komandų), 2011-2012 m. (12 komandų) bei 2013 m. ir vėliau (9 komandos). Iš viso 2022-2023 m. sezone „Mantingos-Vaikų lygoje“ sužaistos net 224 rungtynės.

Didžioji dalis rungtynių vyko Marijampolėje, jaunųjų krepšininkų turus vėl rengė Jonava, Kalvarija, Kaišiadorys, Prienai ir Vilkaviškis, o pirmą kartą „Mantingos-Vaikų lygos“ kovas priėmė Alytus, Birštonas, Kėdainiai ir Lazdijai.

„Sezonas buvo naudingas jau vien todėl, kad turime daugiau rungtynių. Žaidžiant vien MKL, mums trūktų rungtynių, o ši lyga padeda tą trūkumą užglaistyti“, – sakė 2009-2010 m. amžiaus grupėje triumfavusio „Alytaus KA-Roleto“ treneris Edgaras Jančiukas.

„Treti metai čia dalyvaujame, vaikams patinka turai vis kituose miestuose“, - savo nuomonę pareiškė 2011-2012 m. gimusių vaikų turnyrą laimėjusios Kauno „NKA-Agave“ strategas Klaudijus Jašinskas.

Turnyru liko patenkinti ir pirmą kartą „Mantingos-Vaikų lygoje“ išbandžiusių Vilniaus KM ekipų treneriai.

„Renginys yra superinis, finalo neturiu net su kuo palyginti. Lietuvoje tai yra vienintelis tokio amžiaus vaikams rengiamas toks renginys, – sakė 2013 m. ir jaunesnių krepšininkų turnyrą laimėjusios sostinės ekipos treneris Lukas Danilevičius. – Jie tik įžengė į aikštę ir jau mačiau, kad yra priblokšti. Akys – išpūstos, rankos dreba, pirštus laužo, atsiradęs stresas. Šokėjos, šviesos... Mes esame tikrai labai patenkinti.“

„Sezonu čia esame patenkinti, tikslas, kalbant apie terpę krepšininkams žaisti, iš pradžių buvo vienoks, bet viskas susidėliojo kiek kitaip ir teko finišuoti pagrindine sudėtimi. Tikslas buvo patekti į finalo ketvertą ir mes jį pasiekėme, – teigė trečiąją vietą 2007-2008 m. amžiaus grupėje užėmusios Vilniaus KM ekipos treneris Rytis Anskaitis. – Per sezoną labai pamilome Marijampolę, nes daug kartų teko čia važiuoti. Mūsų tikslas ir buvo pažaisti išvykose, gerose salėse, išvykos stiprina komandą iš vidaus, padeda jai augti. Pats finalo ketverto renginys yra įspūdingas, pernai girdėjau puikius atsiliepimus, todėl norėjosi ir patiems čia pabūti. Ačiū lygai, kad mus priėmė.“

Kas taps „Mantingos-Vaikų lygos“ ketvirtosios amžiaus grupės (2007-2008 m.) čempionais, paaiškės ketvirtadienį per „Marijampolės SC-Metrum.lt“ ir „Kėdainių SC-Pikenroll“ rungtynes, kurias teko atidėti dėl vykusių lemiamų kovų MKL čempionate.

Sausakimša salė ir televizijos transliacija

„MKML-Mantingos“ turnyro kovos vyko jau 12-ąjį kartą. Jos šį sezoną suvienijo 16 komandų ir vėl žengė toli už Marijampolės ribų. Kartu su Sūduvos krašto sostinės komandomis žaidė dvi ekipos iš kaimyninės Kalvarijos, turnyre vėl dalyvavo Birštono SC ir dzūkų Kapčiamiesčio („Kapčiamiestis-Litekma“) ekipos, o Dzūkijos krašto pajėgas sustiprino Alytaus „Jump“ komanda. Maža to, pirmą kartą lygoje dalyvavo Lenkijos lietuvių Punsko „Punia“.

16 komandų per sezoną sužaidė 132 rungtynes, jose dalyvavo per 300 žaidėjų. Pirmajame čempionate etape komandos kovojo dvejose grupėse, o vėliau skilo į A ir B divizionus. Elito grupės nugalėtojais po dramatiškos kovos tapo Birštono krepšininkai, finale 89:86 palaužę titulą gynusius Marijampolės „Veteranus“.

Birštono SC komandą į lemiamas rungtynes atlydėjo gausus būrys triukšmingų aistruolių, kova vyko sausakimšai užpildytoje Marijampolės sporto centro krepšinio salėje, o rungtynes tiesiogiai transliavo Marijampolės TV.

Trečiąją vietą lygoje užėmė Marijampolės „Išvien“, o į B diviziono prizininkų trejetą pateko Marijampolės „Simedva“ (nugalėtojai) ir „Marista“ (2 vieta) ir „Punia“.

Apdovanojimų ceremonijoje prizus geriausioms lygos komandoms įteikė Marijampolės meras Povilas Isoda, lygos mecenatės „Mantingos“ įkūrėjas Klemencas Agentas ir MKML įkūrėjas bei vadovas Deividas Jurkša.

„Po pasaulį sustabdžiusios pandemijos prieš beveik dvejus metus sugrįžome ir normalų gyvenimo ritmą, vėl pradėjome užsiimti visomis įprastomis veiklomis, o tarp jų – ir mėgėjišku sportu. Tuo pačiu su nauja jėga vėl įsibėgėjo ir „MKML-Mantingos“ bei „Mantingos-Vaikų lygos“ čempionatai. Šį sezoną mūsų lygose žaidė net 56 komandos, jos sužaidė per 350 rungtynių, o oranžinį kamuolį gainiojo per 1000 įvairiausio amžiaus žaidėjų. Mūsų miniatiūrinio dydžio organizatorių komandai tai yra neįtikėtino dydžio skaičiai, – sakė D.Jurkša. – Todėl tariu didelį ačiū visiems, kas pagal savo galimybes prisidėjo – nuo žaidėjų, trenerių, teisėjų iki rėmėjų, sekretoriato darbuotojų, fotografų ir filmuotojų. Be jų pagalbos nieko panašaus tikrai nebūtų.“