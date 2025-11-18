Lietuvės nepaisė belgių eksperimento

Viešnių gretose – lietuvė
Trenerio Viliaus Stanišausko vadovaujama komanda 2027 m. Europos čempionato atrankos H grupėje iškovojo antrą pergalę iš eilės – 73:69 įveikė šiemet antrą kartą Senojo žemyno čempionėmis tapusias belges.
Mačą Vilniaus „Twinsbet“ arenoje stebėjo 2 516 žiūrovų.
Ketvirtą kėlinį Belgijos ekipa pirmavo 53:47, tačiau mūsiškės pasivijo varžoves – 55:55. Likus žaisti 1 min., viešnios buvo sušvelninusios skirtumą – 69:68, bet Giedrė Labuckienė baudų metimais įtvirtino pergalę.
Varžybos – beveik formalios, nes ir Lietuvos, ir Belgijos, taip pat šioje grupėje rungtyniaujančios Suomijos ir Švedijos ekipos jau turi garantuotas vietas būsimojo „EuroBasket“ finalo turnyre kaip jo šeimininkės, tačiau atrankos etapo rezultatai turės įtakos reitingui.
Be to, Belgijos rinktinė Vilniuje žaidė ne stipriausios sudėties – be savo žvaigždžių Emmos Meesseman, Julie Vanloo, Kyaros Linskens, Julie Allemand, Antonios Delaere.
Tačiau viešnių gretose vis tiek buvo šešios Europos čempionės. Svečių komandai atstovavo ir Belgijoje gyvenanti 17-metė (196 cm ūgio) vidurio puolėja Laura Vilčinskas.
Antra akistata – 2027-aisiais
„Norėčiau žaisti su stipriausia Belgijos rinktine, bet jų sudėties reikalai – ne mūsų bėdos. Pergalė yra“, – sakė viena Lietuvos ekipos lyderių Justė Jocytė.
„Nesėkmė – ne tragedija, o eksperimentas – naudingas. Optimistiškai nuteikia mūsų jaunuolės – septyniolikmetės Laura Vilčinskas, Zhen Verburght, aštuoniolikmetė Alicia Courthiau“, – svarstė Europos čempionė Becky Massey.
Antrą kartą lietuvės ir belgės susitiks 2027-ųjų vasario 14-ąją.
2026 m. lapkričio 12 d. į svečius atvyks Suomijos krepšininkės, o 15 d. mūsiškės žais jų aikštėje. 2027 m. vasario 11 d. suplanuotos Lietuvos rinktinės rungtynės su švedėmis.
Suomės, 72:96 pralaimėjusios Belgijos rinktinei, 86:77 įveikė Švedijos atstoves, kurios 65:87 nusileido ir Lietuvos krepšininkėms.
Latvės atsitiesė
B grupėje Latvijos komanda, 66:77 pralaimėjusi Slovėnijos ekipai, 89:62 privertė kapituliuoti Nyderlandų atstoves.
Dvi nesėkmes iš eilės patyrė estės: 54:92 neprilygo Nyderlandų krepšininkėms ir 65:87 – slovėnėms.
C grupėje abejas rungtynes laimėjo lenkės: 62:55 nugalėjo slovakes ir 86:41 – rumunes.
Į antrą atrankos etapą pateks septynių grupių nugalėtojos ir antras vietas užėmusios komandos bei trys geriausios trečiose vietose likusios ekipos.
Jos prisijungs prie Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos rinktinių ir kovos dėl 12 kelialapių į Europos čempionato finalo turnyrą.
Statistika
Lietuva–Belgija 73:69 (11:14, 21:23, 15:16, 26:16). Vilnius, „Twinsbet“ arena.
Lietuva: J. Jocytė (2/8 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai) ir G. Meškonytė (5 atkovoti kamuoliai) po 12 taškų, L. Juškaitė (9 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) ir E. Šventoraitė po 10, G. Labuckienė 8 (4 atkovoti kamuoliai), D. Paunksnytė 7, D. Ūsė 6 (7 atkovoti kamuoliai), S. Aukštikalnytė 5, G. Galvanauskaitė 2, B. Sinickaitė 0.
Belgija: B. Mununga 12 taškų (7 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai), Becky Massey 11, I. Joris 10, N. Claessens 8 (4 atkovoti kamuoliai), M. Mbaka (0/5 tritaškių) ir Billie Massey (5 atkovoti kamuoliai) po 7, Z. Verburgt 6, E. Ramette 4 (0/4 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), W. Defosset ir A. Courthiau (0/4 dvitaškių) po 2, L. Vilčinskas 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 17/31 (55 proc.) ir 19/41 (46 proc.), tritaškių – 6/18 (33) ir 6/27 (22), baudų metimų – 21/30 (70) ir 13/18 (72). Atkovota kamuolių – 39 ir 37, perimta – 6 ir 11. Rezultatyvūs perdavimai – 20 ir 13. Klaidos – 21 ir 14.
H grupė
1. Lietuva 2 0 +26
2. Belgija 1 1 +20
3. Suomija 1 1 –15
4. Švedija 0 2 –31
