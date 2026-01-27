 „Lietkabelis“ svečiuose nusileido „Turk Telekom“ klubui

2026-01-27 22:37
kklietkabelis.lt inf.

Panevėžio „Lietkabelis“ stojo į dar vieną kovą 2025-26 m. Europos taurės turnyro sezone. Rungtynėse, kurių rėmėjas „7bet“, Nenado Čanako auklėtiniai Turkijoje 75:85 nusileido Ankaros „Turk Telekom“ klubui.

Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, startavę šešiais taškais be atsako, o netrukus pratęsę gerą atkarpą Urošo Trifunovičiaus taikliu tolimu metimu (9:2).

Panevėžiečiai neleido varžovams nutolti – visus penkis dvitaškius realizavusio Lazaro Mutičiaus į priekį vedami svečiai sužaidus septynias minutes turėjo tik trijų taškų deficitą (17:14).

Tarp komandų toliau vyko atkakli kova, tačiau antrajame ketvirtyje likus žaisti tris minutes Berkanas Durmazas taikliais baudų metimais padidino Ankaros klubo persvarą iki dviženklės (39:28), o į pertrauką nusinešė plius septynis (45:38).

Po pertraukos Turkijos ekipa vėl nutolo dviženkliu skirtumu (53:43) ir, nors panevėžiečiams trečiajam kėliniui artėjant prie pabaigos pavyko priartėti (60:54), prieš lemiamą ketvirtį šeimininkai vėl turėjo devynių taškų persvarą (66:57).

Ketvirtąjį kėlinį tritaškiu atidarė Kristianas Kullamae, o netrukus po Morriso dvitaškio komandas skyrė jau tik penki taškai (67:62), bet netrukus „Turk Telekom“ surengė atkarpą 12:2 (79:64). Likus pusantros minutės šeimininkai toliau turėjo dviženklį atotrūkį (83:73) ir galiausiai triumfavo.

Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais vasario 1 d. (sekmadienį) su „Gargždų“ klubu. 

Šiame straipsnyje:
Europos taurė
Panevėžio Lietkabelis
Ankaros Turk Telekom

