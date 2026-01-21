Namuose – „Lietkabelio“ nesėkmė po lemiamo Italijos klubo metimo

Rungtynės prasidėjo apylyge kova, o įpusėjus pirmajam kėliniui po Fardawso Aimaqo dvitaškio pirmavo (13:11). Visgi ketvirtį svečiai užbaigė solidžia atkarpa 18:2 ir gerokai nutolo (15:29). Pirmajame kėlinyje Trento klubas realizavo dvylika metimų iš žaidimo iš penkiolikos.
Panevėžiečiai nesustojo – antrajame kėlinyje prabėgus dviems minutėms iš toli pasižymėjo Morrisas, dar tris tritaškius paeiliui realizavo Kullamae, Bičkauskis ir Danusevičius (28:32), o netrukus po dar vieno Morriso tolimo šūvio šeimininkai išsiveržė į priekį (35:34).
Po pirmosios rungtynių dalies Italijos komanda pirmavo 49:52. Panevėžiečiams per du kėlinius trylika taškų surinko Morrisas, svečiams dvylika pelnė Devante Jonesas.
Geriau trečiajį kėlinį pradėjęs Trento klubas jam įpusėjus viel kiek atitrūko (54:63), tačiau „Lietkabelis“ atsakė geru spurtu 12:2 ir rezultatas vėl tapo lygus (65:65), o pelnius dar septynis taškus be atsako šeimininkams pavyko išsiveržti į priekį (72:65).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje svečiai rezultatą išlygino (74:74), bet netrukus du tritaškius įsmeigė Morrisas (80:74). Likus minutėms komandas skyrė trys taškai (83:80), varžovai surengę porą sėkmingų atakų rezultatą persvėrė (83:84), bet tritaškiu atsakė Bičkauskis (86:84).
Prasidėjus paskutinėms dviems minutėms komandos keitėsi sėkmingomis atakomis. Likus mažiau nei pusei minutės „Lietkabelis“ po Kullamae tritaškio vėl išsiveržė į priekį (93:91), tačiau paskutinę sekundę pergalingą tritaškį įsmeigė D.J. Stewardas (93:94).
