 Namuose – „Lietkabelio“ nesėkmė po lemiamo Italijos klubo metimo

2026-01-21 22:28
kklietkabelis.lt inf.

Panevėžio „Lietkabelis“ sužaidė dar vieną mačą 2025-26 m. Europos taurės turnyro sezone. Rungtynėse, kurių rėmėjas „7bet“, Nenado Čanako auklėtiniai namuose 93:94 paskutiniu metimu nusileido Trento „Dolomiti Energia“ klubui iš Italijos.

Namuose – „Lietkabelio“ nesėkmė po lemiamo Italijos klubo metimo / kklietkabelis.lt nuotr.

Rungtynės prasidėjo apylyge kova, o įpusėjus pirmajam kėliniui po Fardawso Aimaqo dvitaškio pirmavo (13:11). Visgi ketvirtį svečiai užbaigė solidžia atkarpa 18:2 ir gerokai nutolo (15:29). Pirmajame kėlinyje Trento klubas realizavo dvylika metimų iš žaidimo iš penkiolikos.

Panevėžiečiai nesustojo – antrajame kėlinyje prabėgus dviems minutėms iš toli pasižymėjo Morrisas, dar tris tritaškius paeiliui realizavo Kullamae, Bičkauskis ir Danusevičius (28:32), o netrukus po dar vieno Morriso tolimo šūvio šeimininkai išsiveržė į priekį (35:34).

Po pirmosios rungtynių dalies Italijos komanda pirmavo 49:52. Panevėžiečiams per du kėlinius trylika taškų surinko Morrisas, svečiams dvylika pelnė Devante Jonesas.

Geriau trečiajį kėlinį pradėjęs Trento klubas jam įpusėjus viel kiek atitrūko (54:63), tačiau „Lietkabelis“ atsakė geru spurtu 12:2 ir rezultatas vėl tapo lygus (65:65), o pelnius dar septynis taškus be atsako šeimininkams pavyko išsiveržti į priekį (72:65).

Ketvirtojo kėlinio pradžioje svečiai rezultatą išlygino (74:74), bet netrukus du tritaškius įsmeigė Morrisas (80:74). Likus minutėms komandas skyrė trys taškai (83:80), varžovai surengę porą sėkmingų atakų rezultatą persvėrė (83:84), bet tritaškiu atsakė Bičkauskis (86:84).

Prasidėjus paskutinėms dviems minutėms komandos keitėsi sėkmingomis atakomis. Likus mažiau nei pusei minutės „Lietkabelis“ po Kullamae tritaškio vėl išsiveržė į priekį (93:91), tačiau paskutinę sekundę pergalingą tritaškį įsmeigė D.J. Stewardas (93:94).

 

Šiame straipsnyje:
Europos taurė
Panevėžio Lietkabelis
Trento Dolomiti Energia

