Jaunučių laimikis – sidabras ir bilietas kitąmet į Turkiją

Pirmavo, bet pralaimėjo
Prie Europos čempionatų sidabrą iškovojusių Dainiaus Songailos treniruotos jaunimo (iki dvidešimt metų) vaikinų rinktinės ir Egidijaus Ženevičiaus vadovautos dvidešimtmečių merginų ekipos prisijungė šešiolikmečių vaikinų komanda.
Trenerio Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Tbilisyje (Sakartvelas) įvykusių varžybų finale po permainingos kovos 86:99 pralaimėjo serbams, nors trečią kėlinį pirmavo 55:43.
Lietuviai kartu su sidabru pelnė ir kelialapį į 2026-aisiais Turkijoje vyksiantį pasaulio jaunių (iki 17 m.) čempionatą.
„Apmaudu, kad nepasisekė finale, tačiau vis tiek viršijome išankstinius lūkesčius. Nė vienam žaidėjui nėra jokių priekaištų, džiaugiamės savo pasiekimu. Į pasaulio čempionatą vyksime iškeltomis galvomis“, – sakė T. Tarasevičius.
Sėkminga vasara
Europos vicečempionais tapo Gabrielius Buivydas, Arnas Erlickis, Kristupas Sabeckas, Lukas Lukošiūnas, Paulius Veliulis, Benas Biržinis, Jokūbas Kukta, Rojus Stankevičius, Simas Raščius, Lukas Šiškauskas, Joris Sinica, Augustas Kičas.
G. Buivydas kartu su serbais Nikola Kusturica ir Petaru Bjelica bei prancūzu Nathanu Solimanu ir slovėnu Lunu Jarcu išrinktas į simbolinį geriausių žaidėjų penketą.
Bronzą pelnė slovėnai, 79:71 įveikę italus. Šeštą vietą užėmė Latvijos šešiolikmečiai, estai – keturiolikti.
T. Tarasevičiaus vadovaujama rinktinė liepą iškovojo Europos jaunimo olimpinio festivalio bronzos medalius – tąkart mažajame finale 87:83 palaužė būtent serbus.
Siekis – A divizionas
Šią savaitę Europos jaunučių (iki 16 m.) merginų čempionato B divizione Stambule (Turkija) varžysis Edvino Justos treniruojamos krepšininkės.
Lietuvės žais D grupėje su Ukrainos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos ekipomis. Į kitą etapą pateks 1–2 vietas užėmusios komandos, ketvirtfinalyje lauks akistatos su C grupės (Danija, Portugalija, Bosnija ir Hercegovina, Norvegija) rinktinėmis.
Mūsų šaliai atstovaus Urtė Gurevičiūtė, Kotryna Grunkytė, Eva Kavaliauskaitė, Karina Strakšytė, Barbora Prišmontaitė, Monika Dokšaitė, Viltė Peleckytė, Eimantė Stapanavičiūtė, Gabija Galvanauskaitė, Aušrinė Gaubytė, Marija Šiškinaitė, Evelina Lygutaitė.
„Turime tikslą pakovoti dėl kelialapio į aukštesnį A divizioną, bet į viską žiūrime iš eilės, pirmiausia – patekti į ketvirtfinalį“, – teigė E. Justa.
Į A divizioną iškops trys stipriausios B diviziono komandos.
Rezultatai
Aštuntfinalis. Lietuva–Šveicarija 92:50 (21:11, 21:13, 24:13, 26:13). L. Šiškauskas 16 taškų, K. Sabeckas ir G. Buivydas (6 rezultatyvūs perdavimai, 6 atkovoti kamuoliai) po 12 / Y. Lebrunas 14 taškų.
Ketvirtfinalis. Lietuva–Ispanija 93:90 (27:33, 27:15, 20:18, 19:24). J. Kukta 29 taškai, L. Šiškauskas (3/3 tritaškių) ir A. Kičas (3/4 tritaškių) po 14, G. Buivydas 10 / R. Villarejoʼas 23 taškai.
Pusfinalis. Lietuva–Italija 91:81 (27:17, 17:17, 29:24, 18:23). G. Buivydas 17 taškų (7 rezultatyvūs perdavimai), L. Šiškauskas ir K. Sabeckas po 16 / M. Sguazzinas 14 taškų.
Finalas. Lietuva–Serbija 86:99 (27:24, 26:19, 15:32, 18:24). G. Buivydas 26 taškai, L. Šiškauskas 22 (3/3 tritaškių), J. Kukta 10 / P. Bjelica 25 taškai.
