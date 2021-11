J. Zdovcas prabilo apie komplektacijos spragas: esame prasčiau sutverti gintis

„Žalgirio“ vairininkas Jure Zdovcas jau nuo pirmųjų minučių turėjo lopyti kažkur laivo dugne tūnančias skyles. 19:6 „Žalgirį“ pritrenkusi ALBA taip atsispyrė ir turėjo rungtynių kontrolę savo rankose praktiškai visada.

Net jei atrodė, kad kauniečiai kabinasi, o deficitas lūkuriuoja tarp vienženklio ir dviženklio, labai atvirai kalba statistika.

Naudingumo balai – 57:105. Rezultatyvūs perdavimai – 14:21. Dvitaškių pataikymas – 49 prieš 55 proc. Tritaškių tikslumas – 38 prieš 40 proc.

„Žalgiris" – „Alba" 71:79 | Eurolyga | 41 nuotr.



















Tai toks dar vienas liūdnas vakaras Nemuno saloje – „Žalgiris“ nėra pasirengęs kautis Eurolygoje.

Prie šoninės linijos vis labiau parketą svilino ir J. Zdovcas. Kiekvienos minutės pertraukėlės metu vis labiau įsitempusiu tapęs slovėnas stokojo tokios ramybės, kokia buvo kitoje aikštės pusėje. ALBA trenerių štabas nė karto nepasinaudojo galimybe stabdyti žaidimą.

„Sveikinimai ALBA ir jos treneriui. Jie buvo geresnė komanda šiandien. Stengėmės, bet tikrai nesame tame lygyje, kad juos nugalėtume. Jie ilgą laiką žaidžia kartu, o mes praradome tokį žaidėją kaip Jankūnas prieš rungtynes. Nieko negalime pakeisti. Neturime pakankamai kokybės, žaidėjai išsigandę nepataiko metimų. Varžovai pasiėmė per daug kamuolių puolime ir tai mums galbūt kainavo rungtynes. ALBA agresyvi ir augalota komanda“, – spaudos konferenciją po rungtynių pradėjo J. Zdovcas.

Akivaizdų psichologinį sutrikimą penktadienį iliustravo bent du epizodai. Puikų derinį iš užribio išpildę žalgiriečiai siuntė kamuolį laisvam Artūrui Milakniui po krepšiu. Snaiperis įsigudrino laisvas nepataikyti.

Dar po kelių akimirkų jau Marekas Blaževičius išprovokavo keiksmų tiradą „Žalgirio“ arenos keiksmų tiradą, kai nepataikė iš po krepšio.

Taip atrodo, kad mums trūksta pasitikėjimo savimi. Prieš šias rungtynes buvo daug spaudimo, visi tikėjosi tik pergalės.

„Taip atrodo, kad mums trūksta pasitikėjimo savimi. Prieš šias rungtynes buvo daug spaudimo, visi tikėjosi tik pergalės. Kaip jau sakiau, mums trūksta pasitikėjimo. Sėkmė mums irgi atsuko nugarą, manau. Vis tik įžvelgiu ir gerų dalykų. Turime toliau dirbti, nėra kito kelio“, – žodžius rinko J. Zdovcas.

Reikia pripažinti, kad per pastaruosius kelis metus tokios blogos sėkmės „Žalgiris“ dar neturėjo.

Traumų buvo tiek daug, kad darosi sunku rasti žaidėją, kuris dar nebūtų praleidęs vieno ar kito mačo.

Dabar „Žalgirį“ supurtė Pauliaus Jankūno trauma. Patyręs vilkas galėjo kiek labiau pristabdyti ALBA žvaigždę Luke'ą Sikmą dėl parankaus žaidimo stiliaus, tačiau dabar ši užduotis teko Tyleriui Cavanaugh.

L. Sikma buvusiam komandos draugui pamokų davė daugiau nei pakankamai – 10 taškų, 6 atkovoti, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 23 naudingumo balai.

J. Zdovcas taip pat pastebėjo, kad „Žalgiriui“ likimas krečia nemalonias išdaigas.

„Daug nesvarsčiau priimdamas „Žalgirio“ pasiūlymą. Tačiau nuo mano atvykimo viskas eina priešinga puse – traumos, sudėtingas tvarkaraštis ir taip toliau. Žaidžiame prieš komandas, pas kurias sugrįžta traumuoti žaidėjai, o pas mus atvirkščiai – traumuojasi. 0-8 yra blogas rezultatas. Esu nusivylęs. Tačiau jei dirbsime, pridėsime naujus žaidėjus, situacija gali pagerėti“, – sakė J. Zdovcas.

Nepaisant visų problemų strategas tikisi, kad žaidėjai gali patobulėti.

„Aišku, kad tikimės. Kartais sunkiau pakeisti ne charakterį, o automatizmą veiksmuose. Neturime daug laiko treniruotėms. Dėl to tai sunku. Mes ieškosime savo kelio, kitaip nebus, jei norime būti konkurencingi. 8-9 žaidėjai yra pakankamai tam, kad išpildytume mano sumanymus“, – pasakojo J. Zdovcas.

6:19 rungtynes pradėjęs „Žalgiris“ šiandien nelaimėjo. Tačiau tendencijos tame J. Zdovcas neįmatė.

„Su „Bayern“ pradėjome gerai, bet pralaimėjome. Nėra vienos taisyklės. Prametėme laisvų metimų, galbūt galėjome rasti ir geresnius sprendimus. Tačiau vėl – turime patyrusių žaidėjų ir pirmamečių Eurolygoje. Pavyzdžiui, Marekas kaunasi, bet teisėjų pagarbos dar nėra užsitarnavęs. Joshui taip pat dar reikia patirties. Mums to nėra gana. Tikimės sulaukti kai kurių žaidėjų ir suklijuoti savo pasitikėjimą atgal. Nėra lengva, bet privalau išlikti pozityvus. Esu labai motyvuotas pakeisti mūsų situaciją“, – tęsė J. Zdovcas.

„Žalgiryje“ įvyko ir naujoko debiutas. Tai Websteris šį sykį pasiliko ant suolo, bet Zoranas Dragičius per beveik 10 minučių prametė tritaškį, atkovojo du ir perėmė vieną kamuolį.

„Zoranas dar nežino visų mūsų derinių. Treniruotėse yra kiek lengviau, nes nėra tokio spaudimo. Rungtynės – kita istorija. Jis dar nepažįsta sistemos ir iškart buvome baudžiami už tai. Dėl to pridarome per daug klaidų ir puolime. Dragičius ir Websteris sezoną pradėjo be klubo, tad jiems dar reikia ir žaidybinės praktikos tokiame aukštame ritme“, – naujokų situaciją apžvelgė J. Zdovcas.

Treneris pripažino, kad „Žalgiris“ nėra tinkamai sukomplektuotas. Eurolygoje tokio biudžeto komanda negali kautis be kietumo.

„Kalbėjome apie tai rūbinėje. Ši komanda nėra sutverta būti agresyvi. Viskas atrodo paprasta – veržiesi, provokuoji kontaktą ir uždirbi varžovui pražangas. Aišku, šiek tiek pastebėjau trūkumų iš teisėjų pusės, tačiau mūsų sudėtis yra kiek minkštesnė nei kitų. Neslėpsiu, kad esame prasčiau sutverti gintis, apie tai šnekame su komanda. Tačiau visada gali padaryti pražangą. Noriu matyti raudoną spalvą švieslentėje ties baudomis. Tačiau mačiau komandinių pražangų skaičius – 22 prieš 13. Viename iš kėlinių mes padarėme 6-7 pražangas, o ALBA grafoje degė nulis. Tai stebina“, – savo poziciją dėstė J. Zdovcas.

Kitą savaitę „Žalgirio“ Eurolygoje laukia Madrido „Real“ iššūkis.