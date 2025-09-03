Europos čempionate – dar viena lietuvio trauma

Šiandien B grupės finiše Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18) nugalėjo Švedijos rinktinę (1/4) ir sustiprino savo pozicijas kovoje dėl antrosios vietos grupėje.
Vis dėlto, mačas neapsiėjo be traumų.
Čiurnos traumą, vos prasidėjus rungtynėms, patyrė 28-erių gynėjas Margiris Normantas.
„Koja patinus, bet, aš galvoju, turime porą dienų, gal sugebėsime sugrąžinti jį į komandą“, – po rungtynių kalbėjo vyriausiasis rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuviai tolimesnes kovas čempionate tęs šeštadienį Latvijos sostinėje Rygoje, kur 16 geriausių Europos čempionato rinktinių varžysis „minuso“ principu.
„Bet taip, labai gaila, praktiškai turime trečią žaidėją, kuris susižeidė. Bet, manau, tai neturėtų mus išmušti iš tų tikslų, ką mes norime pasiekti“, – pridūrė jis.
Primename, kad traumą kiek anksčiau, mače su Vokietija, patyrė ir Tadas Sedekerskis, jis taip pat susižeidė čiurną. Nors buvo planuota, kad T. Sedekerskis praleis susitikimą su Suomija, tačiau, nepaisant skausmų, jis išbėgo į aikštę.
Visgi tą pačią dieną, mače su Suomija, susižeidė kitas lietuvis – rimtą traumą patyrė rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis. Po atliktų tyrimų jam diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma. Be krepšinio R. Jokubaitis turėtų praleisti mažiausiai 6 mėnesius, tad Europos krepšinio čempionate lietuvis daugiau nepasirodys.
R. Jokubaitis susižeidė kelį ketvirtojo kėlinio pradžioje. Stabdydamas prasiveržimą lietuvis kryptelėjo kelį, parkrito ant parketo ir tuojau pat paprašė keitimo.
