Lietuvos krepšininkų pabaigtuvės Tamperėje: iškovota ketvirta pergalė

Rungtynes geriau pradėjo skandinavai, kurie po pirmojo kėlinio pirmavo 21:14, o antrojo kėlinio viduryje švedai buvo įgavę dviženklį pranašumą (32:20). Ketvirčio pabaigoje lietuviams pavyko sumažinti varžovų pranašumą ir po 20 min. Švedija pirmavo 39:33.
Trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinė perėmė iniciatyvą ir po spurto 10:0 išsiveržė į priekį 51:45. Švedijos krepšininkai sugebėjo priartėti ir po trijų kėlinių lietuvių persvara buvo minimali (54:53).
Sužaidus 36 minutes rezultatas buvo lygus (65:65). Pergalę baudos metimais nulėmė Arno Veličkos ir Igno Sargiūno baudos metimai.
Galutinė lietuvių vieta ir varžovas aštuntfinalio etape paaiškės trečiadienį vakare, kai savo rungtynes baigs visos A ir B grupės komandos.
Nuo šeštadienio 16 geriausių Europos čempionato rinktinių „minuso“ principu varžysis Latvijos sostinėje Rygoje.
