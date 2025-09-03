 Lietuvos krepšininkų pabaigtuvės Tamperėje: iškovota ketvirta pergalė

Lietuvos krepšininkų pabaigtuvės Tamperėje: iškovota ketvirta pergalė

2025-09-03 18:29
ltu.basketball inf.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė pirmąjį Europos čempionato etapą. B grupės finiše Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 74:71 nugalėjo Švedijos rinktinę ir sustiprino savo pozicijas kovoje dėl antrosios vietos grupėje.

„Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija „Eurobasket“ 2025: Lietuva–Švedija

Rungtynes geriau pradėjo skandinavai, kurie po pirmojo kėlinio pirmavo 21:14, o antrojo kėlinio viduryje švedai buvo įgavę dviženklį pranašumą (32:20). Ketvirčio pabaigoje lietuviams pavyko sumažinti varžovų pranašumą ir po 20 min. Švedija pirmavo 39:33.

Trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinė perėmė iniciatyvą ir po spurto 10:0 išsiveržė į priekį 51:45. Švedijos krepšininkai sugebėjo priartėti ir po trijų kėlinių lietuvių persvara buvo minimali (54:53).

Sužaidus 36 minutes rezultatas buvo lygus (65:65). Pergalę baudos metimais nulėmė Arno Veličkos ir Igno Sargiūno baudos metimai.

Galutinė lietuvių vieta ir varžovas aštuntfinalio etape paaiškės trečiadienį vakare, kai savo rungtynes baigs visos A ir B grupės komandos.

Nuo šeštadienio 16 geriausių Europos čempionato rinktinių „minuso“ principu varžysis Latvijos sostinėje Rygoje.

Šiame straipsnyje:
Europos krepšinio čempionatas
Švedija
Lietuva

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų