 Dviženklį deficitą panaikinę žalgiriečiai Tel Avive įveikė Eurolygos lyderius

2025-12-30 23:12
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ (11-8) komanda 2025-uosius metus užbaigė pergale prieš Eurolygos lyderius. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje nugalėjo Tel Avivo „Hapoel“ (13-6) krepšininkus 93:80 (18:25, 21:15, 24:13, 30:27).

Rungtynių pradžioje žalgiriečiai šiek tiek strigo varžovų gynyboje: pasižymėjo tik Nigelas Williamsas-Gossas ir Ąžuolas Tubelis – 4:11. Maodo Lo įskraidino sunkų dvitaškį, o nuo suolelio pakilęs Ignas Brazdeikis įmetė tiek iš vidutinio nuotolio, tiek ir tritaškį iš kampo – 11:14. Dustinas Sleva pataikė metimą iš poros metrų, tačiau šeimininkai atsiplėšė 13:25. Pirmojo kėlinio pabaigoje I.Brazdeikis ir vėl taikliai šovė tritaškį iš to paties kampo, Sylvainas Francisco realizavo du baudų metimus iš trijų – 18:25.

Antrajame kėlinyje Mosesas Wrightas sumetė baudas, S.Francisco buvo taiklus iš vidutinio nuotolio – 22:25. Savo taškų sąskaitas atsidarė Arnas Butkevičius ir Edgaras Ulanovas, bet „Hapoel“ vėl truktelėjo į priekį – 26:35. Tada Ą.Tubelis rinko 4 taškus iš eilės, S.Francisco įmetė po ilgo N.Williamso-Gosso perdavimo, o pats Nigelas pelnė dvitaškį su pražanga – 35:38. Prieš didžiąją pertrauką skirtumą iki minimumo sumažino Ą.Tubelis ir N.Williamsas-Gossas – 39:40.

Trečiąjį kėlinį pradėjo taiklus M.Wrighto tritaškis, M.Lo prasiveržimas su pražanga ir tritaškis – 48:41. Šeimininkai artėjo iki minimumo (48:47), bet tuomet I.Brazdeikis sumetė baudas, o M.Wrightas užkūrė tikrą šou dukart dėdamas iš viršaus bei pridėdamas ir dar du taškus po puolime atkovoto kamuolio – 56:47. Ą.Tubelis įmetė po S.Francisco perdavimo, D.Sleva pelnė 5 taškus iš eilės – 63:53.

