„CBet“ tęsia bendradarbiavimą su Kauno krepšinio mėgėjų lyga

„Džiaugiamės galėdami tęsti partnerystę su Kauno legendine mėgėjų krepšinio lyga. Mums svarbu, kad Kauno bendruomenė yra socialiai aktyvi, sportiška ir taip gausiai įsitraukia į krepšinio turnyrus“, – sako „CBet“ marketingo vadovas Evaldas Magelinskas.
„KKML“ yra unikali lyga, atskirus čempionatus organizuojanti praktiškai visiems krepšinio mėgėjams. Tai viena didžiausių mėgėjų krepšinio lygų Lietuvoje ir pati didžiausia Kaune, kurioje kasmet save išbando apie 3000 krepšinio entuziastų.
„Džiaugiamės, kad KKML sezoną pasitinka kartu su stipriu ir gerai žinomu partneriu – „CBet“. Ši įmonė ne vienerius metus remia sportą, todėl labai vertiname jų sprendimą tęsti bendradarbiavimą ir toliau prisidėti prie Kauno krepšinio mėgėjų lygos augimo bei plėtojimo. Tikimės produktyvaus ir ilgalaikio santykio“, – sako lygos direktorius Rimas Navickas.
Per daugiau nei tris dešimtmečius savo jėgas lygoje yra išbandžiusios tokios Lietuvos krepšinio žvaigždės kaip Saulius Štombergas, Darius Lukminas, Rimas Kurtinaitis, Darius Songaila, Ramūnas Šiškauskas ar Jonas Mačiulis.
Sezono metu KKML organizuoja daugiau kaip 20 atskirų čempionatų ir turnyrų, todėl kiekvienas krepšinio mėgėjas gali rasti sau tinkamo pajėgumo pirmenybes arba dalyvauti net keliose iš jų. Tikimasi, kad naujajame sezone lygoje dalyvaus ne tik Kauno miesto, bet ir regiono krepšinio entuziastai bei komandos iš artimiausių miestų ir miestelių.
Naujasis „KKML“ sezonas startuos spalio viduryje.
