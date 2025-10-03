Bičiulį įspūdingai įveikęs treneris: mokomės iš klaidų

Prieš mačą "Žalgirio" sirgaliai garsiomis ovacijomis sutiko Stambulo komandos strategą Šarūną Jasikevičių, tačiau tuo svetingumas ir baigėsi. Per pirmąsias rungtynių minutes „Žalgirio“ arenoje žibėjo Nigelas Williamsas-Gossas, po kurio šeštojo taško šeimininkai pirmavo 9:2, ir septynis taškus rinkęs Laurynas Birutis – 13:7. Minutę ant suolelio pailsėjęs N. Williamsas-Gossas grįžo į aikštę ir pelnė dar 4 taškus – 17:12. Mosesas Wrightas, Maodo Lo ir Ąžuolas Tubelis atsidarė savo taškų sąskaitas (23:16), o pirmąjį kėlinį tritaškiais užbaigė Sylvainas Francisco ir M. Wrightas – 29:20.
M. Wrightas pratęsė savo taiklių metimų seriją ir prasidėjus antrajam kėliniui – 33:24. N. Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, iš ten pat pasižymėjo Dustinas Sleva – 37:30. S. Francisco dukart praslydo pro varžovų gynybą, o antrąjį kėlinį vainikavo po minutės pertraukėlės idealiai išpildytas derinys, kuris užsibaigė įspūdingo M. Wrighto dėjimu – 43:37.
Trečiojo kėlinio pradžioje S. Francisco kabino kamuolį L. Biručio dėjimui, atliko rezultatyvų perdavimą D. Slevai ir pats įmetė 2 baudas – 49:37. N. Williamsas-Gossas ir M. Lo realizavo „floaterius“, o S. Francisco smeigė du tritaškius – 59:49. Jo pavyzdžiu pasekė ir Ą. Tubelis, taip pat dukart pataikęs iš toli – 65:53.
Išradingą metimą pataikęs S. Francisco didino pranašumą iki 14 taškų, Edgaras Ulanovas įmetė 2 baudas – 69:57. Tačiau tuomet prasidėjo Wade‘o Baldwino šou, kuris smeigė tritaškius vieną po kito ir, kol žalgiriečiai taškus rinko tik baudų metimais, išvedė „Fenerbahče“ komandą į priekį – 74:75. N. Williamsas-Gossas pagaliau pasižymėjo iš žaidimo, o po to neįtikėtinai svarbius tritaškius pataikė E. Ulanovas ir Arnas Butkevičius – 82:79. Varžovai priešpaskutinės atakos metu prametė net 3 tritaškius ir galiausiai pelnė 2 taškus, N. Williamsas-Gossas sumetė baudas ir nuo paskutinės „Fenerbahče“ atakos apsigynę žalgiriečiai šventė pergalę – 84:81.
„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 20, S. Francisco 18 (4 rez. perd., 2 blk.), M. Wrightas 11 (2 blk.), L. Birutis 9, Ą. Tubelis 8, E. Ulanovas 7 (4 rez. perd.), D. Sleva 4, M.Lo 4 (2 per. kam.), A. Butkevičius 3, I. Brazdeikis 0, D. Sirvydis 0.
„Fenerbahče“: W. Baldwinas 36 (5/8 trit., 4 rez. perd.), D. Hallas 12 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), T. Hortonas-Tuckeris 10 (6 atk. kam.).
"Čia yra Eurolyga, galbūt dar patys ieškome savo žaidimo, bet žaidėme su finalo dalyvėmis. Tikrai taip bus, kad jie grįš, reaguos. Gal ir aš klaidų pridariau, išleidau ne tuos žaidėjus, bet reikia ir kitiems duoti poilsio. Gavome gerų pamokų", - sakė T. Masiulis.
