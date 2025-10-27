U18 merginų tinklinio rinktinei – stipriausių Lietuvos moterų komandų pamokos

Penktadienį V. Adamkaus sporto centre vykusioje akistatoje Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos U18 rinktinė 0-3 (15:25, 15:25, 17:25) nusileido šalies vicečempionei „Kauno-VDU“ komandai.
Kaunietes į priekį vedė Martyna Paukštytė su 20 taškų. 10 taškų surinko Miglė Šidlauskaitė, 9 – Roberta Gabulaitė.
U18 rinktinei 12 taškų pelnė Kamilė Valašinskaitė, po 6 – Ugnė Dilytė ir Nida Jociūtė.
Šeštadienį Kaune jaunosios tinklininkės 0-3 (21:25, 25:27, 19:25) pralaimėjo ligų kamuojamai Lietuvos čempionei VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komandai, kuriai tai buvo pirmoji pergalė Baltijos lygoje.
Nugalėtojoms 13 taškų pelnė Ugnė Kulikauskaitė, 12 – Barbora Rakauskaitė, po 8 – Meda Deduraitė ir Kamilė Vitartaitė.
Optimalios sudėties tebeieškančioje Lietuvos U18 nacionalinėje komandoje 10 taškų surinko N. Jociūtė, po 5 – Saulė Gedminaitė ir Elija Česnavičiūtė.
Europos U18 merginų salės tinklinio čempionatas liepos mėnesį vyks Latvijoje ir Lietuvoje. Tai bus pirmas kartas, kai mūsų šalyje organizuojamas finalinis Europos tinklinio pirmenybių etapas.
Tuo tarpu „Kauno-VDU“ tinklininkės jau šį ketvirtadienį pradės žygį europiniame fronte. Kaunietės 18.30 val. savo aikštėje žais pirmąsias CEV iššūkio taurės kvalifikacinio etapo rungtynes su Myrės „Oksyl“ (Norvegija) klubu.
„Kaunas-VDU“ (15 tšk.) pirmauja „Elme Messer“ Baltijos lygoje. Lietuvos U18 rinktinė su 5 taškais užima penktąją poziciją, o VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipa (3 tšk.) yra septinta.
Šeštadienį VMSM „Sostinės tauro-VTC“ tinklininkės namuose priims Rygos RVS-LU (Latvija) komandą.
Naujausi komentarai