Tradiciniame medikų teniso turnyre spindėjo nauji vardai

Grafikas – intensyvus
Daugiau nei dešimtmetį vykstantis Kauno krašto chirurgų draugijos prezidento taurės turnyras šiemet debiutavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) teniso aikštyne.
Prie starto linijos išsirikiavo beveik dvi dešimtys chirurgų ir kitų medicinos sričių darbuotojų. Iš pradžių buvo planuota turnyrą rengti keliais etapais, tačiau vėliau nuspręsta visus mačus sužaisti intensyviau – per dvi dienas. Dalyviams teko tilpti į du kortus, kuriuose jie liejo prakaitą nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro.
Ir vyrų, ir moterų vienetų varžybose buvo vainikuoti nauji čempionai. Vyrų grupės pernykštis nugalėtojas traumatologas Stanislovas Mašalas finale nusileido ilgamečiam dalyviui Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Sauliui Šatkauskui. Pastarasis šiemet laimėjo ir tradicinę Profesorių taurę.
Trečią vietą užėmė chirurgas prof. Mindaugas Kiudelis. Paguodos taurę iškovojo LSMU Odontologijos fakulteto dekanas Dainius Razukevičius.
Finale – debiutantės
Moterų grupės vienetų rungtyje skambėjo naujos pavardės.
Varžybų laurus nuskynė debiutantė farmacininkė Gabrielė Pranckevičienė, finale įveikusi taip pat pirmą kartą žaidusią kineziterapeutę Eglę Lendraitienę. Lemiamas mačas buvo įtemptas ir ilgas, žaidėjos nuolat keitėsi kokybiškais smūgiais ir pademonstravo atkaklią kovą.
Trečią vietą nuskynė radiologė prof. Kristina Žvinienė, o Paguodos taurė atiteko vienetų turnyro naujokei kardiologei Rasai Ordienei.
Mišrių dvejetų turnyre pergalę šventė favoritų pora: Robertas Kemežys – vaikų endokrinologas iš Santaros klinikų, ir Giedrės Bakšytė – LSMU Kauno klinikų kardio reanimacijos skyriaus vedėja. Jie finale pranoko S. Mašalą ir G. Pranckevičienę. Trečią vietą pelnė „Jūsų šeimos klinika“ gydytojai Kazys ir Vaida Raicevičiai.
Laimi ir tinklinyje
Mišrių dvejetų varžybose jėgas išbandė pats turnyro steigėjas ir organizatorius Jonas Andriuškevičius. Šis patyręs chirurgas teniso aikštyne pasirodė po vasaros startų Lietuvos paplūdimio tinklinio veteranų čempionate, kur laimėjo vyriausios amžiaus grupės – per 70 metų – sidabro medalius.
J. Andriuškevičius neliko be apdovanojimų ir teniso aikštyne. Poroje su farmacininke Lorita Šalūgiene jie laimėjo mišrių porų Paguodos taurę. Jose nugalėtojai po atkaklios trijų setų akistatos pranoko chirurgo prof. Žilvino Dambrausko ir kardiologės Rasos Ordienės duetą.
„Smagu, kad mūsų pradėta tradicija tęsiasi jau antrą dešimtmetį. Šįsyk atrodė, kad dalyvių bus mažokai, bet prieš startą jų pridygo kaip grybų rudenį. Vadinasi, kolegos mato mūsų idėjos prasmę“, – džiaugėsi J. Andriuškevičius.
Padėka pagalbininkams
Paguodos taurės nugalėtojų pasirodymą išskyrė ir varžybų vyriausiasis teisėjas Tomas Bardauskas.
Jo žodžiais, neskaitant kitų senbuvių, solidžiai rungtyniavo ir LSMU traumatologas Giedrius Pilipavičius. Tarp turnyro debiutantų paminėtini plastikos chirurgas Karolis Černauskis ir traumatologas Tomas Kadusauskas. Na, o tikra turnyro puošmena tapo E. Lendraitienės žaidimas.
„Kadangi profesorė yra žaidusi vaikystėje, buvo malonu žiūrėti į gerą jos judesių techniką ir norą vėl sugrįžti į aikštelę“, – dėstė T. Bardauskas.
Jo teigimu, tradicinių varžybų organizavimas būtų kur kas sudėtingesnis, jei ne svariai prisidėjusio LSMU Sporto centro su vadovu Deivydu Velička priešakyje pagalba.
Naujausi komentarai