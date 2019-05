Suaugusiųjų azartas nuspalvino ir vaikų elektromobilių varžytuves

Dar netyla savaitgalį nauju rekordu pasibaigusių jau penktųjų elektromobilių varžybų „Charge it on! Vilnius-Palanga“ aidai. Dėmesio susilaukė ne tik jų laimėtojai ir rekordininkai – keturių Dakaro maratonų dalyvis Vaidotas Žala ir „Energijos tiekimo“ generalinis direktorius Darius Montvila, iš sostinės Palangoje su „Hyundai KONA electric“ atsidūrę per 3 val. 28 min. 25 sek., bet ir kiti prizininkai, ir net mažieji elektromobilių pilotai, tradiciškai užbaigę šią elektromobilių entuziastų šventę.