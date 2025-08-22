 Smiltė Plytnykaitė – dar vienu laipteliu aukščiau: tapo pasaulio jaunimo čempione

Smiltė Plytnykaitė – dar vienu laipteliu aukščiau: tapo pasaulio jaunimo čempione

2025-08-22 20:14
ltuaquatics.com inf.

Otopenyje (Rumunija) vykstančiame pasaulio jaunimo čempionate jau sidabrą anksčiau iškovojusi  Smiltė Plytnykaitė penktadienį lipo ant aukščiausio apdovanojimų pakylos laiptelio. Vilnietė laimėjo 100 m plaukimo krūtine finalą, distanciją įveikusi per 1 min. 06,86 sek. 

Smiltė Plytnykaitė
Smiltė Plytnykaitė / Bruce White/LTU Aquatics nuotr.

Tai – naujas Smiltės karjeros rekordas. Antrąja vietą užėmė vokietė Lena Ludwig (1 min. 07,60 sek.), o bronzos medalį iškovojo Pietų Korėjos plaukikė Sua Moon (1 min. 07,86 sek.).

Tai – jau antrasis S. Plytnykaitės medalis šių metų pasaulio jaunimo čempionate. Trečiadienį 50 m krūtine finale plaukusi vilnietė iškovojo vicečempionės vardą.

Su lyg šiuo laimėjimu Lietuva bendroje medalių įskaitoje pakilo į 6-ąją vietą pasaulyje.

„Labai noriu padėkoti treneriui, kuris tikėjo. Šiandien į startą ėjau su kur kas didesniu jauduliu, bet treneris man vis tiek liepė ir tikėjo manimi, kad aš padarysiu ką galiu geriausiai. Tikriausiai jis ir bus tas vienintelis žmogus, kuris manimi labiausiai tikėjo“, – po finalo sakė Smiltė.

