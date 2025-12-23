Šiaulių tinklininkai metus užbaigė svarbia pergale Baltijos lygoje

Nugalėtojams 21 tašką pelnė neseniai komandą papildęs Edvinas Vaškelis. Jis buvo pripažintas geriausiu mačo žaidėjų šiauliečių gretose. 13 taškų surinko Artūras Vincėlovičius, 12 – Emilis Bartkus, 11 – Tomas Rogal.
„Svarbiausia – trys iškovoti taškai. Už tai labai dėkoju vaikinams ir, žinoma, mus palaikantiems sirgaliams. Atrodo, kad pradėjome žaisti tik nuo antro seto. Pagerinome gynybą, pradėjome geriau rinkti kamuolius po gynybos, o tai leido perimti iniciatyvą. Pirmajame sete padarėme nemažai klaidų, ypač gynyboje – trūko užtikrintumo. Tačiau vėliau susitvarkėme, pradėjome žaisti agresyviau, labai gerai veikė padavimas: spaudėme varžovus, rinkome daug taškų tiesiogiai iš padavimo. Beveik viskas pavyko taip, kaip buvome suplanavę. Rungtynės nebuvo lengvos, tačiau agresyvumas, ypač padavimo metu, davė norimą rezultatą“, – sakė „Elgos-Grafaitė-S-Sporto“ treneris Maris Vensbergs.
Su 19 taškų Šiaulių klubas turnyro lentelėje užima trečiąją vietą. Kitas Baltijos lygos rungtynes šiauliečiai žais sausio 11 dieną namuose su Talino „Audentes-Solarstone“ (Estija) tinklininkais.
„Elme Messer“ Baltijos moterų lygoje VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda namuose 0:3 (9:25, 23:25, 22:25) pralaimėjo Rygos RSU (Latvija) ekipai.
Vilnietėms po 8 taškus pelnė Juta Kundelytė ir Diana Ivčenkaitė, 7 – Rusnė Radavičiūtė. Vilniaus ekipa su 11 taškų išlieka šeštoje turnyro lentelės vietoje.
Latvijos-Lietuvos lygoje tęsiasi lietuvių dominavimas
Latvijos-Lietuvos tinklinio lygoje baigėsi pirmasis etapas.
Turnyro vicečempionė Gargždų „Amber Volley“ komanda paskutinėse Vakarų grupės rungtynėse namuose 3:0 (25:22, 25:17, 25:18) nugalėjo „Vecumnieki“ (Latvija) klubą.
Šeimininkams 18 taškų pelnė Daumantas Katinas, 16 – Jonas Grikšas, 10 – Arnas Pakalniškis.
Rytų grupėje Alytaus „Ultra“ tinklininkai išvykoje 3:0 (25:17, 25:22, 25:15) pranoko „OSK Ostnieks“ (Latvija) komandą.
Alytiškiams 14 taškų pelnė Audrius Knašas, 11 – Matas Navarskas, po 8 – Nedas Danulevičius bei Simas Brazionis.
„Amber Volley“ (25 tšk.) laimėjo Vakarų grupę, o „Ultra“ (16 tšk.) Rytų grupėje buvo antra. Abi Lietuvos ekipos pateko į naują lyderių grupę, kurioje žais po tris stipriausias grupių komandas ir kur bus įskaičiuoti pirmojo etapo tarpusavyje žaidusių ekipų rezultatai.
Lietuvos vyrų čempionate baigėsi pirmasis ratas
Paskutinėse „Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionato reguliariojo sezono rungtynėse Marijampolės „Sūduva“ išvykoje 3:0 (25:19, 25:16, 25:18) nugalėjo Klaipėdos universitetą.
Marijampoliečiams 17 taškų pelnė Algirdas Naučius, 12 – Airidas Uleckas, 10 – Valentinas Lekavičius. Uostamiesčio ekipoje rezultatyviausiai žaidė Edas Zenkovas ir Oleksandras Bevziukas (po 8 tšk.).
Prieš tai vyko dar vienas čempionato susitikimas, kuriame VILNIIUS TECH tinklininkai namuose 3:0 (26:24, 25:16, 25:14) nugalėjo Vilniaus rajono sporto centrą.
Po pirmojo rato čempionate pirmauja Vilniaus universitetas (12 tšk.). Už jo rikiuojasi VILNIUS TECH (9 tšk.) ir Marijampolės „Sūduva“ (5 tšk.).
