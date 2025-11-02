Rankinio strategų užmojai: Europoje – daugiau varžybų

Pertvarka neužtruks
Europos rankinio federacijos (EHF) vykdomasis komitetas (VK) aptarė naujas žaidimo vystymo gaires.
Numatoma padidinti vyrų ir moterų Čempionų lygose žaidžiančių komandų skaičių ir rengti naują rinktinių turnyrą, kuris preliminariai vadinamas Europos rankinio žaidynėmis, rašoma portale tairankinis.com.
„Čempionų lygos ir Europos lygos pertvarka – kelis mėnesius trukusių konsultacijų padarinys. Diskusijose dalyvavo Europos šalių klubai, lygos ir federacijos“, – sakė EHF prezidentas Michaelis Wiedereris.
Europos rankinio vadovai žada, kad du svarbiausi žemyno vyrų klubų turnyrai – Čempionų lyga ir Europos lyga – bus pertvarkyti nedelsiant ir jau 2026–2027 m. sezoną vyks pagal naują sistemą.
Moterų turnyrų pertvarka numatoma prieš 2027–2028 m. sezoną.
Apie kvotas – gruodį
Pagal EHF planą, komandų skaičius elito Čempionų lygoje turėtų būti padidintas nuo 16 iki 24.
Pirmame etape ekipos būtų suskirstytos į šešias grupes, po dvi geriausias patektų į antrą grupių etapą, kitos gautų teisę pereiti į Europos lygos turnyrą. Čempionų lygos antrame etape būtų sudarytos dvi naujos grupės po šešias komandas. Stipriausi klubai patektų į ketvirtfinalį, o turnyro nugalėtojai paaiškėtų finalo ketverte.
Europos lygos pirmame etape žaistų 32 ekipos, suskirstytos į aštuonias grupes.
Kaip Čempionų lygoje bus paskirstomos kvotos nacionalinėms lygoms, EHF žada nuspręsti gruodžio mėnesį.
Šiuo metų vyrų Čempionų lygos turnyre varžosi po dvi Vokietijos, Danijos, Prancūzijos, Vengrijos ir Lenkijos komandas, po vieną – Portugalijos, Norvegijos, Rumunijos, Ispanijos, Šiaurės Makedonijos ir Kroatijos.
Moterų Čempionių lygoje rungtyniauja po tris Vengrijos ir Danijos ekipas, po dvi Prancūzijos, Norvegijos ir Rumunijos, po vieną – Vokietijos, Juodkalnijos, Kroatijos ir Slovėnijos.
Nugalėtojai – į olimpiadą?
Lyginiais neolimpiniais metais EHF planuoja rengti Europos rankinio žaidynes, kuriose dalyvautų po aštuonias stipriausias vyrų ir moterų rinktines.
Pirmas turnyras debiuotuotų 2030-aisiais. EHF tikisi susitarti su Tarptautine rankinio federacija (IHF), kad žaidynių nugalėtojams būtų skiriamas olimpinis kelialapis.
Europos rankinio žaidynės būtų rengiamos kas ketverius metus, varžybos vyktų prieš klubų sezono pradžią – rugsėjo mėnesį.
„2028-aisiais vasaros olimpiada vyks Los Andžele, 2032-aisiais – Brisbene. Mūsų inicijuojamas renginys užtikrintų, kad šiuo laikotarpiu ir Europoje būtų žaidžiamas olimpinio lygio rankinis“, – reziumavo M. Wiedereris.
