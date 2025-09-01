Prieš žiemą – gausėjančios olimpiečių gretos

Prisidėjo šokėjai
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė su Vykdomojo komiteto nariais pasidalijo įspūdžiais apie dalyvavimą Milane vykusiame Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) koordinavimo komisijos posėdyje. Olimpinė čempionė iš Lietuvos yra viena iš dvylikos komisijos narių.
„Pirmiausia norėtųsi pasidžiaugti naujienomis iš olimpinio atrankos turnyro. Sveikinu visus, mūsų komanda pasipildė čiuožėjų ant ledo pora – turėsime rekordinę mūsų šaliai olimpinę komandą, kurią jau sudaro septyniolika sportininkų. Labai džiugu dėl Allison Reed ir Sauliaus Ambrulevičiaus poros“, – dėstė D. Gudzinevičiūtė.
Po vizito Italijoje su koordinavimo komisija LTOK vadovė susidarė įspūdį, kad Milanas ir Kortina jau beveik pasiruošęs priimti stipriausius pasaulio sportininkus. Žiemos olimpiada Italijoje vyks ateinančių metų vasario 6–22 d.
Laukia ledo rūmų
Ji pastebėjo, kad organizatoriams netrūksta iššūkių. Olimpiados sostinėje dar nėra baigtas statyti ledo ritulio stadionas. Be to, trukdo dideli atstumai tarp olimpinių bazių, išbandymų kelia tiek tvarumo siekis, tiek pastangos optimizuoti išlaidas.
Beje, įdomu, kad dalyvių moterų šiose olimpinėse žaidynėse bus beveik pusė – 47 proc.
Vykdomojo komiteto nariams buvo pristatytos galimybės skirti TOK Olimpinio solidarumo komandos paramos dotacijas. Jų tikslas – finansuoti nacionalines rinktines, rengiantis ir dalyvaujant kontinentinėse ar pasaulio atrankos varžybose su tikslu įveikti atranką į 2028 m. Los Andželo vasaros olimpines žaidynes. Prioritetas dalyvavimui programoje skiriamas moterų rinktinėms. Gali būti finansuojamos dvi nacionalinės rinktinės, kasmet kiekvienai skiriant po 12,5 tūkst. JAV dolerių.
Praėjusiame atrankos cikle Olimpinio solidarumo paramą buvo gavusi paplūdimio tinklinio komanda (Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė) ir moterų krepšinio komanda.
„Manome, kad ta parama svariai prisidėjo prie mūsų moterų paplūdimio tinklinio komandos patekimo į Paryžiaus olimpines žaidynes“, – sakė LTOK Olimpinio sporto direktorė Agnė Vanagienė.
Parama – moterims
Vykdomojo komiteto nariai analizavo pateiktas paraiškas ir išskyrė moterų krepšinio, futbolo ir paplūdimio tinklinio komandas. Buvo sutarta, kad paramos dotacijos patvirtinamos paplūdimio tinklinio ir krepšinio komandoms.
Posėdžio metu taip pat patvirtintas piniginiais prizais ir apdovanojimais planuojamų paskatinti sportininkų ir jų trenerių, sporto organizacijų sąrašas, remiantis lietuvių laimėjimais Skopjėje vykusiame Europos jaunimo vasaros olimpiniame festivalyje.
LTOK biudžeto 2025 m. pirmojo pusmečio vykdymą apžvelgė LTOK iždininkas Darius Čerka. Pasak jo, planas vykdomas sklandžiai. Įpusėjus metams biudžeto pajamos neviršija numatytų. LTOK išlaidų eilutė taip pat rodo plano laikymąsi.
