Patvirtintas moterų ledo ritulio rinktinės kandidačių sąrašas

Vyriausiojo rinktinės trenerio Berndo Haakės treniruojamoje komandoje po rugsėjo 15 dieną įvykusio tarpusavio mačo buvo suformuotas išplėstinis rinktinės kandidačių sąrašas, į kurį pateko 36 aikštės žaidėjos bei trys vartininkės. Visgi, jau netrukus kandidačių sąrašas turėtų dar labiau sutrumpėti, kai kitą mėnesį vokietis atvyks į Lietuvą ir iš arti dar kartą įvertins savo auklėtinių galimybes.

„Po įvykusio merginų tarpusavio mačo, aikštės žaidėjų kandidačių sąrašą sumažinome nuo 47 iki 36 ledo ritulininkių. Visgi, kitą mėnesį atvykęs į Lietuvą norėsiu pamatyti kaip įmanoma daugiau merginų. Iš pradžių kelias dienas praleisiu Klaipėdoje, o vėliau vyksiu į Vilnių – ten treniruotėse galės dalyvauti visos norinčios. Nesvarbu ar ant ledo turėsime 20 ar 40 merginų, svarbiausia, kad jos visos turėtų ką veikti, smagiai praleistų laiką ir tobulėtų.

Visgi, treniruotės bus nelengvos. Mes turėsime dirbti su svarbiausiais techniniais elementais c čiuožimu, ritulio valdymu ir metimais į vartus. Merginos turės pagerinti savo čiuožimą ir žaidimą vienas prieš vieną. Kiekviename sporte labai svarbus žaidimas vienas prieš vieną, o varžovus individualioje kovoje apžaisti galintys sportininkai visada turi pranašumą. Reikės dirbti ir gerinant komandinį žaidimą bei siekiant pritaikyti mano norimą žaidimo stilių, bet visa kita sudarys techninių elementų gerinimas“, – apie laukiančius darbus kalbėjo B. Haake.

Moterų rinktinėje taip pat sudarytas ir trenerių štabas, kuriame patyrusiam vokiečiui padės abiejų Lietuvos moterų ledo ritulio komandų treneriai. Į rinktinės asistentus dirbti pakviesti Linas Paražinskas bei „Hockey Stars“ treniruojantis Mauras Baltrukonis. Šio trenerio auklėtinės ir „HC Amber“ (buv. „Hockey Girs“) atstovės sudaro didžiąją dalį rinktinės kandidačių bei varžysis ir Latvijos čempionate, kurio tvarkaraščio vis dar laukiama. Artimiausiu metu rinktinės treneriai su žaidėjomis turėtų dirbti po du kartus per savaitę, o paskutinis pasiruošimo etapas numatytas likus savaitei iki pirmenybių starto.

„Abu trenerius aš puikiai pažįstu. Linas turi daug patirties ir su juo jau esame kartu dirbę. Tuo tarpu Maurą esu pats treniravęs, o dabar jis tampa vis geresniu treneriu. Darbas su jais itin svarbus ir dėl to, kad jie viską gali perteikti merginoms tada, kai aš nebūnu Lietuvoje. Šiuo metu laukiame kada bus pateiktas Latvijos čempionato tvarkaraštis, o tada galėsime dar geriau susidėlioti darbo prioritetus ir žinosime, kiek žaidybinės patirties prieš pasaulio čempionatą galės įgauti merginos“, – asistentų svarbą išskyrė vokietis.

Gruodžio 4-10 dienomis Bulgarijoje vyksiančiame pasaulio moterų ledo ritulio čempionato III divizione Lietuvos merginoms teks ne tik kovoti su startiniu jauduliu, tačiau ir įveikti iki šiol nepatirtą varginantį pasaulio čempionatų tempą, kai per savaitę reikia sužaisti net penkis mačus. Būtent dėl to, B. Haakės teigimu, rinktinės žaidėjų ištvermė ir fizinė kondicija šiuo metu jam kelia didžiausią nerimą, o potencialioms lyderėms teks dar didesnis krūvis, tad jos privalės pasiekti optimalią fizinę kondiciją.

„Ištvermės klausimas šiuo metu neabejotinai yra svarbiausias dalykas į kurį turime atkreipti dėmesį. Dėl to jau parašiau visoms merginoms primindamas, jog bent tris kartus per savaitę jos turi pabėgioti bent 20 minučių bei skirti bent trejetą minučių stiprinant savo kojas. Visa tai yra paprasta ir tai galima atlikti savo namuose. Merginos susidurs su tokio pat tempo čempionatu, kaip ir vyrai – sužais penkias rungtynes per septynias dienas, o tai atims labai daug jėgų. Dėl to bus labai svarbus atsistatymas tarp rungtynių, o nebūdamas geros formos tinkamai atsistatyti galimybių neturėsi.

Žinoma, dar didesnis krūvis teks komandos lyderėms – juk kiekvienoje komandoje daugiausiai laiko ant ledo praleidžia geriausios žaidėjos, kurioms tenka dirbti ir rungtyniaujant mažumoje, ir daugumoje. Jaunoms merginoms, kurios žaidžia ir treniruojasi su vaikinais dėl to bus lengviau, o vyresnės žaidėjos, turinčios šeimas ir vaikus, turės pasistengti, kad neatsiliktų ir taip pat įgytų gerą formą“.