Lemiamas ledo ritulio mūšis Kaune: ką reikštų Lietuvos U18 rinktinės pergalė prieš Lenkiją?

Po trijų turų Lenkija pirmauja grupėje, iškovojusi visas tris pergales (vieną po pratęsimo) ir surinkusi 8 taškus. Lietuva – antra su 6 taškais, tiek pat taškų turi ir Pietų Korėja. Japonija (3 tšk.), Prancūzija (4 tšk.) ir Estija (0 tšk.) rikiuojasi žemiau, tačiau galutinė lentelės rikiuotė dar gali smarkiai keistis – įtampos kupinos paskutinės dvi dienos Kaune pažers atsakymų į visus klausimus.

Turnyrinė lentelė po 3 turų:

Lenkija – 8 taškai (3 pergalės, 1 po pratęsimo).

Lietuva – 6 taškai (2 pergalės, 1 pralaimėjimas).

Pietų Korėja – 6 taškai.

Prancūzija – 4 taškai.

Japonija – 3 taškai.

Estija – 0 taškų.

Pergalė prieš Lenkiją reikštų, kad Lietuva tęsia lenktynes dėl pirmos vietos – viską spręstų paskutinės rungtynės prieš Japoniją. Jei lietuviai laimėtų abi likusias rungtynes, komanda surinktų 12 taškų ir užsitikrintų pirmąją vietą grupėje bei kelialapį į aukštesnį – I divizioną A.

Organizatorių nuotr.

Toks pasiekimas būtų unikalus Lietuvos jaunimo ledo ritulio istorijoje – nė viena U20 ar U18 rinktinė dar niekada nėra žaidusi I diviziono A grupėje.

„Patekimas į IA reikštų, kad mūsų jaunimo rinktinė yra tarp 16 geriausių pasaulyje. Tai būtų analogiška, kaip vyrų nacionalinei rinktinei patekti į pasaulio čempionato Elito divizioną . Tai nebūtų tik jaunuolių pergalė – tai būtų viso Lietuvos ledo ritulio žingsnis į kitą lygį“, – pabrėžė rinktinės vadovas Simas Baltrūnas

Tačiau čempionato likimas vis dar trapus. Jei šiandien Lietuva įveiktų Lenkiją (pakiltų iki 9 taškų), bet paskutinę dieną pralaimėtų Japonijai (liktų su 9), o Lenkija nugalėtų Pietų Korėją (pakiltų iki 11), pirmąją vietą užimtų Lenkija – net ir patyrusi pralaimėjimą prieš Lietuvą. Taigi, vien pergalės šiandien nepakanka – norėdami triumfuoti grupėje, lietuviai turi iškovoti visus likusius taškus.

Trenerio Mario Durocher vadovaujama optimistųrinktinė perduoda aiškią žinutę: kiekvieno sirgaliaus palaikymas dabar svarbus kaip niekada.

Rungtynių tarp Lietuvos ir Lenkijos bilietai buvo išpirkti iš anksto – penktadienio vakaras Kauno ledo rūmuose taps tikra ledo ritulio švente. Bilietų vietoje įsigyti nebus galima, tad žiūrovai be bilieto kviečiami stebėti rungtynes per ekranus – tiesioginės transliacijos vyks per Hockey Lietuva „YouTube“ kanalą.

Dėl čempionato poreikiams rezervuotų parkavimo vietų prie Kauno ledo rūmų žiūrovai kviečiami planuoti savo atvykimą – rekomenduojama rinktis viešąjį transportą arba tolimesnes miesto aikšteles.