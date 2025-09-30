Pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė prasibrovė į dešimtuką

Turnyrą Lietuvos rinktinė, kuriai atstovavo kapitonas Paulius Varnas, Valdas Didzinskas, Saulius Gadišauskas, Romas Navikas, Vaidas Valotka ir Audrius Naudžiūnas, A grupėje susitiko su JAV, Latvijos, Ispanijos, Serbijos ir likusio pasaulio rinktine („Rest of World“), kurioje žaidė du argentiniečiai, du vengrai, suomis ir norvegas.
Lietuvos duetus visuose susitikimuose sudarė V. Didzinskas ir S. Gadišauskas, P. Varnas ir R. Navikas bei V. Valotka ir A. Naudžiūnas. Grupėje lietuviai 3-0 nugalėjo ispanus, 2-1 pranoko likusio pasaulio rinktinę ir 3-0 pranoko Serbijos atstovus. Tiek favoritams amerikiečiams, tiek latviams buvo nusileista 0-3.
Trečioji vieta grupėje lietuviams leido prasibrauti tarp 12 stipriausių pasaulio komandų.
Kovoje dėl vietos ketvirtfinalyje, Lietuvos rinktinė 0-3 pralaimėjo Švedijos komandai. Arčiausiai pergalės buvo P. Varno ir R. Naviko duetas, kuris savo varžovams pralaimėjo po itin atkaklios kovos 20:22.
„Rezultatai dvejopi. Pavyko pasiekti išsikeltą tikslą išeiti iš grupės, bet galėjome nukeliauti ir dar toliau. Su švedais kova buvo atkakli ir iki pergalės pritrūko keletos tikslių metimų“, – kalbėjo P. Varnas.
Keturiems Lietuvos rinktinės nariams tai buvo antrasis pasaulio čempionatas, o dviem – visiškai nauja tarptautinių varžybų patirtis.
„Sunkiausiais ir lemiamais momentais Saulius ir Valdas žaidė protingai, išlaikė šaltą galvą ir priimdavo teisingus sprendimus. Įsimintiniausia šiame čempionate buvo tai, kad kiekvienas metimas yra svarbus ir turi didelę reikšmę galutiniam rezultatui. Čia neatvyksi po savaitės pabandyti dar kartą, todėl žaidžiant pirmą kartą, šiek tiek slėgė atsakomybė“, – pasakojo Lietuvos rinktinės kapitonas.
Pasaulio čempionais tapo amerikiečiai, finale nugalėję Slovėnijos komandą. Lietuviai turėjo galimybę ne tik stebėti geriausių planetos žaidėjų pasirodymus, bet ir mokytis dar neatrastų technikų.
„Pamoka numeris vienas – stabilumas svarbiau už viską. Geriausi pasaulio žaidėjai išsiskiria ne tuo, kad visada metą į skylę, o tuo, kad beveik nedaro klaidų ir moka išlaukti savo šanso. Dar viena pamoka – psichologinis tvirtumas. Stipriausi žaidėjai nepalūžta net atsilikinėdami 0:10 ir žaidžia taip pat ramiai, lyg būtų 0:0. Tai yra lygis, prie kurio mes dar mokomės prieiti“, – analizavo P. Varnas.
Lietuvos komandos kapitonas neslepia, kad šis čempionatas Kroatijoje tapo didžiuliu stimulu. Lietuviai pamatė, kad net prieš pasaulio elitą galima žaisti tašką į tašką.
„Tai suteikia tikėjimo, kad su darbu ir patirtimi galime kilti dar aukščiau. Man asmeniškai tai dar labiau užkūrė norą tobulėti, o visai rinktinei – įrodė, kad einame teisingu keliu. Tikiuosi, jog mūsų patirtis paskatins prisijungti ir daugiau žmonių Lietuvoje, nes dabar jau turime ką papasakoti ir parodyti – nuo pirmų žingsnių iki pasaulio čempionato“, – pabrėžė P. Varnas.
Sparčiai visame pasaulyje populiarėjantis kornholas įgauna pagreitį ir Lietuvoje. Šiemet pagausėjo ir žaidėjų, ir varžybų, atsiranda vis daugiau naujokų bei motyvuotų entuziastų.
„Grįžtant iš varžybų, iš karto paskambino Biržų klubo atstovas, kuris jau organizuoja varžybas spalio 25 dieną, kad neatšaltume iki kito sezono pradžios. Pirmasis naujo sezono etapas vyks Rokiškyje gruodžio 14-ąją. Šis žaidimas yra įtraukiantis, azartiškas, o pradėjus treniruotis, galima per 3-12 mėnesius pasivyti pažengusius ir tapti konkurencingu žaidėju“, - teigė P. Varnas.
