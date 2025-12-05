Nesutrukdė ir temperatūra: Teterevkovai – Europos čempionato bronza

Tai – pirmasis Lietuvos rinktinės medalis šių metų Europos čempionate, o 2 min. 19,30 sek. – naujasis Lietuvos rekordas. Vilnietė plaukė 200 m krūtine.
Auksą finale iškovojo vokietė Anna Elendt (2 min. 18,16 sek.), o sidabru pasidabino britė Angharad Evans (2 min. 18,90 sek.).
„Dabar visiškai neturiu žodžių, nes per pietus turėjau 38 laipsnius temperatūros, ir mes svarstėm.. Ar praleisti, ar eiti tiesiog bandyti. Dar bandau susivokti kas įvyko. Kartais per daug savim abejoju, kur iš tikrųjų galiu padaryti geriau“, – sakė „kaip sapne“ po finalo pasijutusi K. Teterevkova.
Naujausi komentarai