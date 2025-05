LLAF prezidentas įvertino Kauno maniežą: ten pasieksime daug Lietuvos rekordų

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentas Eimantas Skrabulis naujajam Kauno maniežui skyrė aukščiausią įvertinimą, o būsimo uždarų patalpų sezono metu prognozuoja ne vieną šalies rekordą.

– Antradienį dalyvavote prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežo atidaryme. Kokį įspūdį paliko naujasis maniežas Kaune?, – lengvoji.lt paklausė E. Skrabulio.

– Sakyčiau, kad pabuvau pasakoje, kuri, labai tikiuosi, susiklostys kaip pasakoje „gyveno ilgai ir laimingai“. Tas maniežas, kuris lauktas 35 metus po nepriklausomybės atkūrimo, pagaliau yra Lietuvoje, yra Kaune. Visų pirma, labai gražioje istorinėje vietoje: įkomponuotas stadionas, halė, LSU ir maniežas. Vieta istorinė, menanti begales mūsų sportininkų pergalių ir gražių akimirkų. Labai simboliška, kad maniežui suteiktas prezidento Valdo Adamkaus vardas, kuris tikrai daug prisidėjo prie Lietuvos sporto propagavimo ir pats buvo pakankamai aukšto lygio sportininkas.

Be abejo, kyla noras padėkoti tiems žmonėms, kurie įgyvendino šį projektą: Kauno miesto vadovams, merui, jo komandai, architektams, statybininkams, kad jie pastatė tai, apie ką svajojome. Maniežas puikus, modernus, gražus akiai ir funkcionalus – bėgimo takais, metimų sektoriais, šuolių sektoriais, su puikia apšilimui skirta dalimi aukštu žemiau maniežo, kas suteikia galimybę ne tik kokybiškai treniruotis, bet ir surengti gana aukšto rango tarptautines komercines varžybas. Lietuvos čempionatai keliaus į Kauną be išimties, mes turime padėti savo sportininkams siekti rezultatų, o buvusios sąlygos to nesuteikė.

– Esate matęs daug maniežų užsienyje, pasaulio ir Europos čempionatuose. Ar galima lyginti Kauno maniežą su jais?

– Labai drąsiai dėčiau į tą patį lygmenį. Vizualiai tai vienas gražiausių maniežų, kuriuos esu matęs. Sportininkai matuoja pagal rezultatus, kokius juos galima pasiekti stadionuose ar maniežuose. Tikimės, kad Kauno manieže bus pagerinta daug Lietuvos uždarų patalpų rekordų, reikia tik palaukti kito žiemos sezono. Tai vienas geriausių maniežų Europoje, kuriuose teko būti.

– Užsiminėte apie Lietuvos čempionatus. Kuo šis maniežas pranašesnis už tuos, kuriuose čempionatai vykdavo iki šiol?

– Visų pirma, jis patogus žiūrovams – jame yra virš 600 vietų. Įėjus į maniežą įspūdis toks, kad patenki ne į užspaustą, bet į jaukią, šviesią, modernią sportinę bazę. 6 bėgimo takeliai ratu, 8 bėgimo takeliai centre, šuoliaduobės, ieties ir disko metimams pritaikyti sektoriai. Manau, kad mūsų lengvaatlečiai galės pirmą kartą savo šalyje siekti aukštų rezultatų ir Lietuvoje tikrai išvysime ne vieną pasaulinio lygio žvaigždę iš užsienio.

– Federacijos vadovybė susitiko su Vilniaus miesto valdžia. Esate minėjęs, kad tokiam miestui kaip Vilniui reikia bent 4 maniežų. Kokia šiuo metu sostinės padėtis, kalbant apie lengvosios atletikos infrastruktūrą?

– Manęs ir vakar klausė žurnalistai, kur iki šiol sportavo Lietuvos lengvaatlečiai. Atsakiau, kad ten, kur ir pastaruosius 50 metų – pasenusiuose maniežuose, kurių viražai yra techniškai sudėtingi, aukštesni, kuriuose sunku įsitekti po vienu stogu aukšto meistriškumo sportininkams ir jaunimui. Techninės turimų maniežų savybės neleidžia pasiekti aukštų rezultatų, o treniruočių metų jos netgi gali išprovokuoti traumas. Pagal Vilniaus miesto valdžios anksčiau duotus pažadus, naujasis maniežas turėjo būti atidarytas jau šių metų pirmą ketvirtį. Tai parodo, kiek pažadai yra verti, o tai neramina.

Kaunas pastatė gana greitai, nors ir šiek tiek vėlavo. Jie maniežą pastatė už maždaug 23,9 mln., o Vilniaus deklaruojamo maniežo, kuris parametrais netgi mažesnis, sąmata yra 33,7 mln. Branginimas dažnai atsimuša į pasakymą, kad nėra pinigų. Merui Valdui Benkunskui ir vicemerui Vytautui Mitalui norisi palinkėti, kad lengvosios atletikos objektas jiems būtų prioritetinis ir jie susitikimo metu tą pažadėjo. Tai yra sena Vilniaus miesto skola lengvaatlečių bendruomenei, kuri yra pati stipriausia olimpinė bendruomenė Lietuvoje, pargabenusi 7 olimpinius medalius į Lietuvą, nors dirbame labai blogomis sąlygomis.