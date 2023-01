Lietuvos imtynių čempionatas po ketvirčio amžiaus sugrįžta į Klaipėdą

Ta proga organizatoriai iš uostamiesčio žada neeilinį renginį, o pasitaikančias kritikos strėles dėl anksti vykdomo čempionato ramiai atremia treneris Mindaugas Ežerskis, rašo Lietuvos imtynių federacija.

„Šiuo laikotarpiu svarbių varžybų kalendorius yra užgrūstas, tiesiog nėra laisvų savaitgalių. O nukelt vėlesniam laikui, tarkim rudeniui, kuomet bus pasibaigę Europos ir pasaulio čempionatai bei svarbūs turnyrai, nėra prasmės. Toks ir yra šalies čempionato tikslas – sezono pradžioje žinoti atletų pajėgumą ir kiekvienam numatyti individualų planą. Vėliau nebus kada blaškytis ir ieškoti sprendimų“, – apie nusistovėjusią tradiciją kalbėjo M. Ežerskis.

Lietuvos imtynių federacijos akys į Klaipėdą pakrypo dėl kelių priežasčių. Paskutinį kartą pagrindinės šalies imtynių varžybos čia vyko 1997-aisiais metais, todėl dar kartą nepastebėti gražaus pajūrio miesto būtų nepadoru. Juolab, kad organizatoriai pažadėjo čempionatą paskaninti ypatingomis pramogomis.

Po Nepriklausomybės atkūrimo klaipėdiečiai išugdė ne vieną tarptautinio lygio „klasiką“ ir „laisvūną“. Pakanka paminėti praeitų metų pasaulio čempionato prizininko Manto Knystauto vardą. Nepaisant to, kad Klaipėdoje gan seniai vyko šalies čempionatas, imtynių sporto gyvenimas čia kunkuliavo visu gražumu. Klaipėdiečiai kasmet rengia tarptautinius pripažinimo sulaukusius turnyrus „Mūsų viltys“ bei „Kariuomenės ir visuomenės dienai pažymėti“, čia nuolatos vyksta įvairių amžiaus grupių imtynių čempionatai ir taurės varžybos. Uostamiesčio organizatorių vadybiniai gebėjimai ryškiausiai nuskambėjo 2017-ais, kuomet buvo surengtas gausybę teigiamų atsiliepimų sulaukęs Pasaulio kariškių imtynių čempionatas.

Visos minėtos aplinkybės lėmė sprendimą čempionato organizavimo vadeles perleisti klaipėdiečiams.

Klasikų žiedynas

Be patyrusių ir tituluotų imtynininkų, tokių kaip Kristupas Šleiva, Paulius Galkinas, Vilius Laurinaitis, Martynas Nemsevičius, Mantas-Kazimieras Sinkevičius, Romas Fridrikas, Justas Petravičius ir, be abejo, Mantas Knystautas, ant imtynių kilimo išvysime ambicingą ir perspektyvų jaunimą.

„Prognozuoju, kad finale pamatysime jaunąjį talentą Adomą Grigaliūną. Į atlapus savo vyresniems komandų draugams rimtai kibs ir kovos dėl medalių Rokas Čepauskas, Vilius Adomavičius, Vilius Savickas, Mindaugas Venckaitis. Tikėtina, kad dėl trečios vietos grumsis jaunasis sunkiasvoris Pijus Baldyšius“, – rankomis trina treneris Vladimiras Audickas.

Beje, tauragiškis Justas Petravičius Klaipėdoje medžios dešimtąjį Lietuvos imtynių čempiono titulą.

Laisvosios imtynės

Pakalbintą Raseinių laisvųjų imtynių trenerį Valdą Grišių labiausiai liūdino atletus persekiojančios traumos.

„Taip jau nutiko, kad peties traumą patyrė Kornelijus Stulginskis, dėl ligos, ko gero nedalyvaus Karolis Buslys, gydosi ir Leandras Nutautas. Taip pat neaišku, ar jau treniruojasi Vilius Mikalauskas. Be jų čempionatas neteks dalies gerų emocijų. Dvikovės sportas, nutinka“, – gan liūdnai kalbėjo prieš pat naujuosius metus 60-ies metų jubiliejų atšventęs imtynių specialistas iš Raseinių.

Kartu treneris pasidalino savo prognozėmis ir greitai mintimis „perbėgo“ per visas svorio kategorijas.

„Aptikote mane treniruotėje, kol vyksta individualios pratybos, per minutę galiu paminėti favoritus. Nugalėtojais, mano nuomone, turėtų tapti Artiomijus Boguslavskis (57 kg), Titas Grišius (61 kg), Andrius Žekas (65 kg), Tomas Baracevičius (70 kg), Paulius Leščiauskas (79 kg), Domantas Pauliuščenko (86 kg), Edgaras Voitechovskis (92 kg) ir Lukas Krasauskas (97 kg). Jei nedalyvaus Mikalauskas, savo šanso neturėtų paleisti Nedas Urniežius (125 kg). Yra ir gera žinia. Girdėjau, kad jau gan tvirtai ant kojų stovi Andrius Mažeika. Jei jis dalyvaus čempionate, tikrai papuoš grumtynes svoryje iki 79 kilogramų. Man visiškai neaiškus svorio kategorijos iki 74 kilogramų favoritas. Kaip sakau, čia klausimas atviras, – stebėdamas auklėtinių darbą ant kilimo prognozėmis dalijosi V. Grišius. – Visgi, nesu pranašas, tik treneris, kuris rezultatus sudėliojo remdamasis savo patirtimi, todėl būtų malonu ir įdomu, jei kas mano išvardintiems favoritams galėtų mesti iššūkį ir sudrumsti jų ramybę.“

Moterų imtynės

Į Klaipėdą atvyksiančios Šiaulių moterų imtynių ekipos pagrindą sudarys jaunių ir jaunimo amžiaus grupių atletės.

„Tai svarbiausios varžybos mūsų jaunai komandai. Jos semsis patirties, grūdinsis ir ieškos savo vietą tarp kitų“, – prieš čempionatą mintimis pasidalijo Lietuvos imtynių federacijos viceprezidentas ir rinktinės treneris Andrius Stočkus.

Strategas iškart suskubo pranešti, kad uostamiestyje nepamatysime pajėgiausio šalies moterų imtynių rinktinės trejetuko – Danutės Domikaitytės, Kamilės Gaučaitės ir Gabijos Dilytės.

„Komandos lyderės išvyko į Biškeke organizuotą tarptautinę treniruočių stovyklą, kuri vyks tomis pačiomis dienomis. Kirgizijoje sostinėje duris atvėrė nauja imtynių salė, skirta išskirtinai moterų imtynių reikmėms. Be vietinių sportininkių stovykloje dalyvaus komandos Kazachstano, Indijos, JAV, Norvegijos, Estijos, Italijos, Lenkijos ir Vengrijos. Mums nekilo abejonių dėl tokios stovyklos naudos, teko pasirinkti. Ką gi, radosi galimybė čempionate atsiskleisti jaunimui, – apie priimtą sprendimą nedalyvauti čempionate kalbėjo A. Stočkus. – Neabejoju, kad ir be aiškių lyderių bus kuo pasigrožėti, juk varžysis tarptautinės patirties bagažą sukaupusios Vestina Danisevičiūtė, Kamilė Šernauskaitė, Iveta Česnauskaitė, Ugnė Laurinskytė ir kitos panelės. Nepamirkime, kad konkurenciją šiaulietėms sudarys sustiprėjusi sostinės komanda, kurios gretose yra kelios aukšto lygio ukrainietės. Nuo to bus geriau visiems – atletės aršiose imtyse augins savo meistriškumą, o žiūrovai tikrai nenuobodžiaus.“

Sausio 14 d. (šeštadienis)

Laisvosios ir moterų imtynės

10.30–14 val. – preliminarios kovos, pusfinaliai, paguodos kovos

14.30–16.30 val. – kovos dėl trečios vietos

16.30–17 val. – varžybų atidarymo ceremonija

17–19.30 val. – finalai ir apdovanojimo ceremonija

Sausio 15 d. (sekmadienis)

Graikų-romėnų imtynės

10.30–13.30 val. – preliminarios kovos, pusfinaliai, paguodos kovos

12–13.30 val. – pietūs

14–16 val. – kovos dėl trečios vietos

16–18 val. – finalai ir apdovanojimo ceremonija