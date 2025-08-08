„Beauty Diamond“ – tai pirmiausia moters laikas sau, – sako Deimantė, jau seniai puoselėjusi svajonę būtent apie tokią veiklą. – Dar labai svarbu, kad mūsų komandai rūpi ne tik, kaip moteris atrodo, bet ir kaip ji jaučiasi. Nes be geros savijautos išorinis grožis sunkiai pražysta. Tad be procedūrų klientės pas mus yra apdovanojamos nemeluotu nuoširdumu ir šiluma.“
Šioje grožio studijoje paslaugas teikianti komanda turi ir patirties, ir energijos, ir profesinių ambicijų. Be to, yra lanksti, prisitaikanti prie klienčių poreikių ir galinti pasiūlyti moderniausius grožio sprendimus.
Viena iš jų – tai Lietuvoje dar retos, bet labai efektyvios Q Skin Perfect – radiodažnio procedūros. Pasak Deimantės, tai yra naujausios kartos estetikos technologija, galinti atkurti pirminę odos būklę. Jos gelbsti moteris nuo šių dienų rykštės – celiulito ir, be abejo, padeda neinvaziškai, bet efektyviai atjauninti veido odą.
Studijos pavadinimas – „Beauty Diamond“ – tiesiogiai susijęs su pačios šeimininkės vardu. Deimantė ne tik suformavo studijos veiklos kryptį, bet ir pati kūrė interjero dizainą, kuriame dera prabangi pilka su aukso detalėmis bei deimanto struktūros geometrinis motyvas. Dabar visos erdvės yra pirmajame aukšte, tačiau netrukus jau bus įrengtas ir antrasis, kuriame įsikurs mokymų centras grožio specialistams.
„Esame atviros visoms naujovėms, – sakė Deimantė, – todėl norime sudaryti sąlygas ir savo, ir kitoms meistrėms nuolat tobulinti žinias. Iki šiol Klaipėdoje tokio mokymų centro nebuvo.“
Studijos grožio komandoje – aštuonios meistrės. Čia atliekamas ilgalaikis makiažas, antakių dizainas, įvairios veido kosmetologinės procedūros, manikiūras ir pedikiūras, formuojami plaukų kirpimai, dažymai, kuriamos šukuosenos, atliekamos plaukų puoselėjimo procedūros, plaukų priauginimas, plaukų technikė atlieka ilgalaikį plaukų tiesinimą bei veda mokymus.
„Taip, grožis prasideda čia, – teigė studijos šeimininkė. – Tačiau mes jo nesiejame tik su išoriniais atributais. Mums rūpi ir klienčių savijauta bei sveikata, todėl padėsime puoselėti grožį ir pasiūlydami tinkamų maisto papildų.“
