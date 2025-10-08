Ledo ritulininkams – naujos varžybos

Iki 1991 m. buvo rengiami atskiri Europos ledo ritulio čempionatai, vėliau liko tik pasaulio ledo ritulio čempionatai.
Tačiau Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) kasmečiame kongrese Nicoje (Prancūzija) nusprendė atsinaujinti.
Jau šiemet lapkritį startuos Europos tautų taurės varžybos, kuriose dalyvaus aštuoniolika rinktinių: Vokietijos, Slovakijos, Latvijos, Norvegijos, Danijos, Austrijos, Vengrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Nyderlandų, Lietuvos, Estijos, Ispanijos, Rumunijos ir Ukrainos.
Į penkias grupes pagal IIHF reitingą suskirstytos komandos kovos dėl teisės kilti į aukštesnę grupę.
Lietuvos ledo ritulininkai varžysis ketvirtoje grupėje kartu su Ukrainos ir Rumunijos ekipomis. Pirmas šios grupės turnyras vyks lapkričio 6–8 d. Elektrėnų ledo arenoje.
Pirmoje grupėje rungtyniaus Vokietijos, Slovakijos, Latvijos ir Austrijos ledo ritulininkai, antroje – Prancūzijos, Danijos, Norvegijos ir Vengrijos atstovai, trečioje – Lenkijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir Slovėnijos rinktinės, penktoje – Estijos, Nyderlandų ir Ispanijos komandos.
Pradedant 2026–2027 m. sezonu, visų keturių pasaulio ledo ritulio čempionato divizionų turnyrai vyks pagal naują formatą. Šešios komandos divizione bus suskirstytos po tris į A ir B grupes, žais rungtynes su kitos grupės ekipomis. 1–2 vietas grupėse užėmusios rinktinės varžysis pusfinalyje. Grupėse trečias vietas užėmusios rinktinės kovos dėl išlikimo divizione.
„Siekiame, kad visos be išimties rungtynės turėtų prasmę“, – pabrėžė IIHF prezidentas Lucas Tardifas.
Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė 2026 m. gegužės 2–8 d. žais pasaulio ledo ritulio čempionato IA divizione, kuris vyks pagal dabar galiojančią rato sistemą. Lietuvių varžovai bus Kazachstano, Prancūzijos, Ukrainos, Japonijos ir Lenkijos ledo ritulininkai.
