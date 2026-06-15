Lauktas sugrįžimas: Mykolas Alekna jau netrukus varžysis Estijoje

M. Aleknai kovo 18 d. buvo atlikta operacija. Nors prognozės nebuvo palankios, vis dėlto sportininkas atkakliai vykdė reabilitacijos planą ir jau birželio 16 d. stos į kovą varžybose Estijoje.
„Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip.
Sugrįžęs į Lietuvą Mykolas nuosekliai ir atsakingai dirbo kiekvieną dieną. Be skambių pareiškimų, be skubotų sprendimų, kantriai vykdė visą reabilitacijos ir pasirengimo planą. Darbas davė rezultatą greičiau, nei buvo galima tikėtis.
Jau birželio 16 dieną, antradienį, keturis kartus geriausiu Lietuvos sportininku išrinktas disko metikas stos į pirmąsias šio sezono varžybas. <...> Atrodo, kad gal dar norėtųsi kelių papildomų treniruočių, dar šiek tiek laiko pasirengimui, tačiau Mykolas pasiilgo to, ko negali suteikti nė viena treniruotė – tikro varžybinio ritmo ir emocijos.
Jam svarbu vėl pajusti sektoriaus atmosferą, susigrąžinti varžybinį jaudulį, įsivertinti dabartinę formą, pamatyti klaidas ir iki Europos čempionato įgauti reikalingą ritmą. Tai drąsus sprendimas, tačiau drąsa visada buvo viena ryškiausių Mykolo savybių.
Tikriausiai būtent dėl tokios valios, užsispyrimo ir noro nuolat ieškoti savo ribų gimsta pasaulio rekordai.
Lietuvos sportas pasiilgo tavo metimų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė M. Jusis.
Praėjusių metų balandžio 13-ąją varžybose JAV M. Alekna du kartus pagerino pasaulio rekordą, diską sviedęs 74,89 m, o paskutiniu metimu – 75,56 m. Šiuo metu lengvaatletis ruošiasi rugpjūčio 10–16 dienomis Birmingame vyksiančiame Europos lengvosios atletikos čempionatui. M. Alekna taip pat planuoja dalyvauti liepos 3–4 dienomis vyksiančiame „Deimantinės lygos“ etape Judžine (JAV).
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